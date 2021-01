Coppa Italia: Antonio Giua di Olbia l’arbitro di Napoli-Empoli

Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide gli Ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021.

Antonio Giua di Olbia sarà l’arbitro di Napoli-Empoli, gara in programma mercoledì 13 gennaio alle ore 17.45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Marco Scatragli di Arezzo e Andrea Zingarelli di Siena gli assistenti; Manuel Volpi di Arezzo il IV uomo; Aleandro Di Paolo di Avezzano il Var e Salvatore Longo di Paola l’Avar.

Giua ha diretto 8 gare in Coppa Italia, 1 in questa stagione. Un solo precedente con gli azzurri, il successo per 3-2 sul campo della Virtus Entella dell’ottobre del 2017; due gli incroci con il Napoli, con altrettante sconfitte contro Parma e Lecce.