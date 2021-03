Fabio Maresca di Napoli l’arbitro di Empoli-Cittadella

Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la ventisettesima giornata del Campionato di Serie BKT 2020/21

Fabio Maresca di Napoli sarà l’arbitro di Empoli-Cittadella, gara in programma domenica 7 marzo alle ore 15.00 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Andrea Zingarelli di Siena gli assistenti; Antonio Rapuano di Rimini il IV uomo.

Maresca ha diretto 60 gare in Serie B, 3 in questa stagione. Sono 7 i precedenti con gli azzurri, con 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte. La prima gara diretta da Maresca è quella del febbraio 2014, Serie B, Empoli-Carpi 1-1. In seguito, in Serie A, ha diretto Genoa-Empoli 1-1 nel campionato 2014/15 e, nella stagione 2016/17, Udinese-Empoli 2-0 e Empoli-Chievo 0-0. Ha poi arbitrato gli azzurri in occasione delle sconfitte sul campo del Torino (3-0 nel dicembre del 2018) e della Roma (2-1 a marzo del 2019); l’ultimo precedente, contro il Pisa dello scorso ottobre, ha visto il successo empolese per 3-1. Cinque i precedenti con il Cittadella, con 1 vittoria veneta, 1 pareggio e 3 sconfitte.

