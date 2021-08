Empoli: i numeri di maglia per la Serie A 2021/22

In attesa del primo impegno ufficiale per l’Empoli con la sfida di Coppa Italia contro il Vicenza: ecco i numeri scelti dagli azzurri per la stagione 2021/22.

Esordio anche per il nuovo logo dell’Empoli scelto per essere presente ovunque da questo campionato di Serie A.

1 BRIGNOLI Alberto

3 MARCHIZZA Riccardo

4 CANESTRELLI Simone

5 ŠTULAC Leo

6 ROMAGNOLI Simone

7 MANCUSO Leonardo

8 HENDERSON Liam

9 CUTRONE Patrick

10 BAJRAMI Nedim

12 HVALIC Klemen

13 VICARIO Guglielmo

14 CROCIATA Giovanni

17 EKONG Emmanuel

19 LA MANTIA Andrea

20 FIAMOZZI Riccardo

21 DAMIANI Samuele

22 FURLAN Jacopo

23 ASLLANI Kristjan

25 BANDINELLI Filippo

27 ŻURKOWSKI Szymon Piotr

28 RICCI Samuele

30 STOJANOVIC Petar

31 PIRRELLO Roberto

32 HAAS Nicolas

33 LUPERTO Sebastiano

34 ISMAJLI Ardian

35 BALDANZI Tommaso

42 VITI Mattia

65 PARISI Fabiano

98 PISCOPO Kevin