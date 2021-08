I componenti dello staff tecnico

La Us Pistoiese 1921 con la riconferma della Serie C per la Stagione Sportiva 21/22, ufficializza la composizione del nuovo staff tecnico:

Direttore sportivo: Stefano Stefanelli (nato il 5 ottobre 1979)

Responsabile tecnico Prima Squadra: David Sassarini (19/07/1972)

Allenatore in seconda: David Alessi (06/01/1970)

Preparatore atletico: Michele Grassi (04/11/1983)

Preparatore dei portieri: Cristian Tosti (12/05/1974)

Team manager: Vanni Pessotto (04/06/1974).

Lo staff tecnico sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che sarà indetta nella prossima settimana.

Lista giocatori (provenienti dal settore giovanile, in prova o in attesa di tesseramento).

Portieri:

Toselli Simone (11/12/2003), Raspa Matteo (21/08/2001), Pinochi Pietro (10/05/2004);

Difensori:

Biagioni Alessio (06/02/2003), Curumi Alessio (26/03/2003), Taverni Lorenzo (10/09/2002),

Pertica Gianvito (16/03/2000), Sabotic Minel (20/01/1994), Vignati Lorenzo (22/06/2000),

Martina Alessandro (17/11/2000), Zanon Luca (04/07/1996), Zitelli Mauro (12/04/2000),

Centrocampisti:

Boganini Lorenzo (06/02/2003), Tramacere Cesare (22/07/2002), Fortunati Davide (10/07/2001), Cappellini Filippo (22/01/2003), Bolis Thomas (02/08/1998), Tempesti Pietro (26/11/2001), Mal Raoul (19/02/2000), Minardi Viviano (15/06/1998),

Attaccanti:

Pinzauti Lorenzo (09/09/1994), Sylla Fode (19/12/2000).

Nella foto: mister David Sassarini.