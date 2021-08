Le curiosità di Empoli-Vicenza. la 5a sfida tra le due squadre in Coppa Italia

Le curiosità, a cura di Football Data, della sfida tra Empoli e Vicenza.

EMPOLI INIZIA LA SUA AVVENTURA NUMERO 42 IN COPPA ITALIA MAGGIORE – L’Empoli inizia oggi la 42° edizione della sua storia nella coppa Italia “dei grandi”: massimo risultato nel torneo degli azzurri toscani l’approdo ai quarti di finale, nelle edizioni 1985/86, 1986/87 e 2006/07.

AZZURRI IMBATTUTI, IN CASA, DA 20 PARTITE UFFICIALI CONSECUTIVE – Empoli imbattuto, in partite ufficiali al “Castellani”, dal 27 luglio 2020, 1-5 dal Cosenza in Serie B. Poi 20 gare utili consecutive, di cui 12 vinte ed 8 pareggiate.

VICENZA: 69° PARTECIPAZIONE IN COPPA. LA STORICA VITTORIA 1996/97 – Vicenza al via per la 69° edizione di coppa Italia maggiore: i biancorossi veneti hanno vinto il titolo nel 1996/97, superando in finale il Napoli: k.o. all’andata al San Paolo, 0-1, ribaltone nel ritorno al “Menti” con il 3-0 dopo overtime: quel giorno in campo anche Mimmo Di Carlo, attuale coach dei lanieri.

CALDERONI: DEBUTTO IN BIANCOROSSO E GARA 400 DA PROFESSIONISTA – Debutto nel Vicenza con cifra tonda per Marco Calderoni: 400° partita da professionista per lui, sommando finora 27 gettoni in serie A, 331 in B, 18 in C, 19 in coppa Italia e 4 in altri tornei post-season con le maglie di Piacenza, Palermo, Ascoli, Grosseto, Bari, Latina, Novara, Lecce. Debutto assoluto il 25 maggio 2008, serie B, Cesena-Piacenza 2-2.

UN SOLO STORICO PRECEDENTE TRA I DUE TECNICI – Secondo incrocio tecnico ufficiale fra Aurelio Andreazzoli e Domenico Di Carlo, risalente al 28 aprile 2018, serie B, Empoli-Novara 1-1. Fu una gara entrata negli annali della storia del sodalizio empolese, essendo quella dell’aritmetico ritorno in Serie A dopo un campionato cadetto trionfale: gli azzurri vennero promossi con ancora 4 giornate di regular season da disputare.

LA PRIMA VOLTA DI ANDREAZZOLI CONTRO IL VICENZA – Aurelio Andreazzoli – da allenatore – affronta oggi per la prima volta il Vicenza.

UNA SOLA VITTORIA DEL COACH BIANCOROSSO SU 6 PRECEDENTI CONTRO GLI AZZURRI – Nei 6 precedenti ufficiali da allenatore, Mimmo Di Carlo ha sconfitto una sola volta l’Empoli: Parma-Empoli 1-0 nella serie A 2007/08, primo confronto assoluto. Restante bilancio di 3 pareggi e 2 successi azzurri toscani, in ambedue i casi per 2-0.

QUINTA SFIDA IN COPPA ITALIA TRA LE DUE SQUADRE – Sfida numero 45 quella di domani in Coppa Italia tra Empoli e Vicenza, la numero 25 in casa azzurra. Nei 24 precedenti empolesi, 14 le affermazioni dell’Empoli, 7 i pareggi e 3 le vittorie venete. Sarà il quinto confronto in Coppa Italia tra le due compagini: nell’agosto del 1984 la prima sfida, con successo azzurro per 4-2 (con reti di Calonaci, Bertozzi, Della Scala, Cinello e Lucchetti e Roberto Baggio per gli ospiti); nella stagione 2012/13 successo vicentino per 2-1 (Romeo e Maiorino per il Vicenza, Moro per gli azzurri) bissato nel 2015 dalla vittoria firmata Gatti nella prima panchina ufficiale di Marco Giampaolo. Quarto confronto in Coppa Italia nell’agosto del 2017, con un 2-0 grazie alla doppietta di Massimo Maccarone mentre l’ultimo confronto totale è quello dello scorso novembre chiuso 2-2: veneti avanti con Meggiorini, poi le reti di Matos e La Mantia e nel finale il pari dal dischetto di Longo.

SACCHI RITROVA L’EMPOLI PER LA QUARTA VOLTA – Juan Luca Sacchi di Macerata l’arbitro di Empoli-Vicenza. Il fischietto marchigiano conta tre precedenti con gli azzurri, tutti al Castellani: nel febbraio del 2018 il successo sul Parma con la vittoria della formazione di mister Andreazzoli per 4-0; nell’agosto del 2018 la sconfitta 0-3 con il Cittadella nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia e nel luglio del 2020 il successo per 2-0 sul Frosinone. Sono invece 7 i precedenti con il Vicenza, con 2 successi veneti, 3 pareggi e 2 sconfitte.

