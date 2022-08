Calciomercato, Empoli e Fiorentina storie che si incrociano

Ultimi giorni di calciomercato, come di consuetudine molto caldi ed intensi. Si preannunciano operazioni fra Empoli e Fiorentina, le quali vogliono approfittare di questa finestra di mercato per completare i rispettivi organici in vista di questa stagione del tutto particolare. Sembra essere ai titoli di coda l’avventura di Nadim Bajrami con la maglia dell’Empoli, il passaggio alla Fiorentina appare molto vicino al punto che il calciatore svizzero sembra possa sostenere le visite mediche mercoledì mattina a Firenze.

Percorso inverso invece per il centrocampista polacco Zurkowski, in entrambi i casi con formule comprendenti i diritti su una futura rivendita dei calciatori. in azzurro potrebbe finire anche Kouamè, calciatore arrivato a Firenze con molte referenze ma che ha avuto poca fortuna in maglia viola. Non resta che attendere.