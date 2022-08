Reti bianche nel derby, l’Empoli resiste in inferiorità numerica: le pagelle del derby

Finisce a reti inviolate il derby disputato ieri al “Castellani” davanti una buona cornice di pubblico fra Empoli e Fiorentina, una gara non molto spettacolare in verità che si è trascinata per larghi tratti su ritmi lenti, dettati da un netto predominio territoriale dei viola, che non si è tradotto di altrettante occasioni da rete. Gli azzurri hanno interpretato la gara in chiave prevalentemente difensiva, poi con l’Espulsione prima di Luperto e l’uscita di Cambiaghi nel corposo recupero- dovuto all’infortunio dell’arbitro Marinelli- costretta addirittura in nove, visto che Zanetti aveva effettuato tutti i cambi a propria disposizione. In ultima analisi l’Empoli esce con soddisfazione dal derby, per i viola è una occasione persa. Le emozioni si concentrano nella parte finale del primo tempo: al 41′ Terzic pesca a centro area Ikonè, la sua conclusione viene deviata da Vicario, sull’altra sponda l’Empoli spreca il vantaggio con Destro innescato con un assist al bacio da Parisi, il suo colpo di testa a botta sicura si perde a lato.

SCHIERAMENTI QUASI SPECULARI- Zanetti conferma di fatto il 4-3-1-2 di una settimana fa, davanti a Vicario agiscono Luperto ed Ismajli, sugli esterni come sempre Stojanovic e Parisi. In mezzo Marin supportato da Henderson e Bandinelli, mentre Bajrami a supporto di Destro e Lammers. Sull’altra sponda Italiano cambia molto, schierandosi con il 4-3-3. Gollini fra i pali, difesa imperniata su Milenkovic Savic e Martinez Quarta, Dodò e Terzic – preferito a Biraghi- mentre in mezzo al campo turno di riposo per Amrabat rilevato da Maleh, Bonaventura e Mandragora mezzali a supporto del tridente composto da Ikonè, Jovic e Saponara. Come detto la Fiorentina prende il controllo del centrocampo, facendo valere le maggiori qualità tecniche mentre gli azzurri si mantengono compatti nella propria metà campo. Padroni di casa potenzialmente pericolosi all’avvio con Lammers incapace di controllare la sfera davanti a Gollini, poco dopo Bajrami conclude molto male una ripartenza iniziata con buoni propositi. Sull’altra sponda la truppa di Italiano spinge molto a destra sull’asse Dodò-Ikonè faticando a sfondare.

LA POSSIBILE SVOLTA- La prima emozione della ripresa è l’infortunio dell’arbitro Marchetti, sostituito da Sacchi. Per il fischietto marchigiano c’è subito lavoro: Jovic va via a Luperto che lo stende, in un primo momento il difensore azzurro se la cava con il giallo, poi dopo la visione dell’episodio al Var il cartellino diventa rosso. L’Empoli si arrocca maggiormente nella sua area, la Fiorentina però non sfrutta a dovere la superiorità peccando negli ultimi sedici metri. Con i cambi Zanetti prova a dare fosforo ed energia alla squadra che fa quello che può. L’infortunio di Cambiaghi nel primo dei dieci di recupero sembra essere determinante, i viola faticano però ad incidere facendosi pericolosi solo con un sinistro velenoso ma centrale di Biraghi che obbliga Vicario alla deviazione in angolo.

EMPOLI-FIORENTINA, LE PAGELLE



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 6.5; Stojanovic 6.5, Ismajli 6.5, Luperto 5.5, Parisi 7; Henderson 6 (86′ Grassi sv), Marin 6.5, Bandinelli 6 (63′ Haas); Bajrami 5 (68′ De Winter); Lammers 5 (68′ Cambiaghi), Destro (63′ Satriano 6). A disp. Perisan, Fantoni, Cacace, Crociata, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Baldanzi, Guarini. All Zanetti 6.5.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini 6; Dodò 5.5, Milenkovic 6.5, Martinez Quarta 6, Terzic 5.5 (85′ Biraghi 6); Bonaventura 6.5, Mandragora 6, Maleh 5.5 (46′ Duncan 5.5), Ikonè 5 (75′ Nico Gonzalez 5.5), Jovic 5 (86′ Nico Gonzalez sv); Saponara 5 (46′ Sottil 5.5). A disp. Terracciano, Cerofolini, Ranieri, Venuti, Benassi, Amrabat, Bianco, Nastasic, Kouamè. All. Italiano 6

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido 6.5. (Moktar 6 /Mazzoleni 6). Sacchi di Macerata 6.

NOTE: Al 66′ Espulso Luperto. Ammoniti: Bandinelli, Ikonè, Maleh, Sottil. Angoli 2-6. Rec. 0’+10′.