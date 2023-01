Le curiosità di Udinese-Empoli

A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Udinese e Empoli, valida per la sedicesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2022/23 in programma oggi, mercoledì 4 gennaio, alle ore 20.45 alla Dacia Arena di Udine.

I PRECEDENTI, BILANCIO FAVOREVOLE AI BIANCONERI NELLE SFIDE FRIULANE – Sfida numero 33 quella tra Udinese e Empoli, con un bilancio nei 32 precedenti totali fin qui giocati di 8 vittorie azzurre, 10 pareggi e 14 affermazioni friulane. Parlando delle sole gare giocate in casa bianconera, 16, sono 10 le vittorie dell’Udinese, con 4 pareggi e 2 successi azzurri. Il primo precedente è quello del 9 marzo 1947, girone B della Serie B, che si chiuse 1-1 con vantaggio azzurro di Micheli e pari di Pin; ultima sfida lo scorso aprile, 4-1 friulani: apre le marcature uno sfortunato autogol di Ismajli, raddoppia Deulofeu, Pinamonti firma il gol azzurro su rigore prima dei gol bianconeri nel finale di Pussetto e Samardzic.

IL COMPLEANNO DI MISTER SOTTIL – Compleanno 49 per Andrea Sottil, nato il 4 gennaio 1974 a Venaria (To).

UDINESE, MAI SUBIRE GOL DA SUBENTRANTI! – L’Udinese è una delle due compagini che ha subito tutti i suoi gol finora da titolari dopo 15 turni della serie A 2022/23, mai da subentranti, come l’Atalanta.

LA “FRENATA” BIANCONERA PRIMA DELLA PAUSA – Udinese in flessione: prima della pausa senza vittorie nelle ultime 8 gare ufficiali, con score di 5 pareggi e 3 sconfitte. Ultimo successo a Verona, 2-1 il 3 ottobre scorso in campionato.

I MOMENTI SI E NO DELL’UDINESE 2022/23 – Udinese scatenata nei 15’ finali di gioco: 10 delle 24 reti friulane nella A 2022/23 siglate tra 76’ e 90’ inclusi recuperi, primato del torneo in questa fascia di gara, condiviso con il Napoli. Udinese – tuttavia – distratta prima della pausa: 6 le reti subite dai bianconeri fra 31’ e 45’ di gara, inclusi recuperi, dopo 15 turni della A 2022/23, primato del torneo in questa fase di gara, condiviso con Monza e Salernitana.

MAI DIRE RIGORE PER UDINESE ED EMPOLI NEL 2022/23 – Udinese ed Empoli due delle 4 squadre della serie A 2022/23 ancora senza rigori a favore dopo 15 giornate (come Sampdoria e Verona).

LE SOSTITUZIONI DI BANDINELLI – Filippo Bandinelli uno dei 4 calciatori plurisostituiti in serie A 2022/23: 11 uscite anzitempo per lui dopo 15 turni, come Caprari (Monza), Dimarco (Inter) e Djuricic (Sampdoria).

100 IN A ITALIANA PER MARKO PJACA – 100 in serie A italiana per Marko Pjaca, con le maglie di Juventus, Fiorentina, Genoa, Torino, Empoli con debutto datato 27 agosto 2016, Lazio-Juventus 0-1.

CAPUTO RICOMINCIA DA 16 – Francesco Caputo al ritorno ad Empoli: in serie A ha segnato finora, in maglia azzurra, 16 reti ed è il settimo marcatore all-time in massima divisione del sodalizio toscano. Prossimo traguardo i 17 gol di Tommaso Rocchi, a 18 staziona Totò Di Natale.

MATCH ANALYSIS UDINESE-EMPOLI – In queste prime 15 partite giocate, bianconeri ed azzurri hanno la stessa percentuale di precisione al tiro, pari al 33% (4,3 di media nello specchio su 13 totali di media ogni partita per l’Udinese, 3,8 nello specchio su 12 totali per l’Empoli). Inoltre stessa identica percentuale di precisione dei passaggi con l’84%. Udinese – invece – che, rispetto all’Empoli, è molto più cinica, con percentuale di conversione dell’occasione in gol pari al 26%, mentre quella degli azzurri pari al 18%. I bianconeri effettuano molti più dribbling con 32 tentati a partita, di cui 18 riusciti. L’Empoli invece ne tenta 24 in media a partita, di cui 13 riusciti. Udinese in questa stagione 2022/23 è trascinata dai gol di Beto (6, capocannoniere della squadra) e dalla prestazioni di Deulofeu, che vanta essere il giocatore che ha creato più occasioni (30), che ha tirato più volte in porta (15) e che ha completato più passaggi chiave (14). Deulofeu è inoltre secondo in tutta la serie A per occasioni create con 1,73 in media a partita (meglio di lui solo Pellegrini della Roma e Kvaratskhelia del Napoli con 1,92 in media per partita per entrambi). Nelle ultime 6 partite di campionato, Empoli senza pareggi con score di 3 vittorie e altrettante sconfitte, con la curiosità che se quando ha vinto non ha mai subito gol, mentre quando ha perso non ha mai segnato neanche 1 rete. Empoli che in queste ultime 6 partite, per quanto riguarda la fase offensiva, ha segnato 4 gol, con 23 sviluppi offensivi strutturati con tiro mentre è ripartito in contropiede per attaccare 71 volte. Gli attacchi invece arrivati da una giocata individuale, un dribbling sono stati 11. Infine in totale ha conquistato 20 calci d’angolo. Per quanto riguarda la fase difensiva, Empoli che ha subito 8 gol, concedendo 48 sviluppi strutturati con tiro. Per quanto riguarda i contropiedi avversari sono stati 91, mentre gli attacchi avvenuti tramite un dribbling riuscito degli avversari sono stati 19. In totale sono stati concessi 37 calci d’angolo.

PRIMA VOLTA IN CAMPIONATO CON L’UDINESE PER L’ARBITRO SERRA – Marco Serra di Torino sarà l’arbitro di Udinese-Empoli. Serra ha diretto 12 gare in Serie A, 1 in questa stagione. Sono 7 i precedenti con gli azzurri, tutti al Castellani: due le vittorie, entrambe per 1-0 con Verona, nell’aprile del 2016, e Carpi, del dicembre del 2017; quattro pareggi, a partire dall’1-1 con la Cremonese nel maggio del 2018, con lo Spezia nell’ottobre del 2019, il 2-2 del febbraio del 2021 con il Pescara e l’1-1 dello scorso agosto con l’Hellas Verona; infine la sconfitta per 1-4 dello scorso ottobre in casa contro l’Atalanta. Un solo precedente con l’Udinese, la sconfitta in Coppa Italia con la Fiorentina del novembre del 2020.

UN SOLO PRECEDENTE TRA I DUE TECNICI – Secondo confronto tecnico ufficiale fra Andrea Sottil e Paolo Zanetti da allenatori: l’unico precedente è la sfida fra Ascoli e Venezia nel 2020/21 in serie B, terminata 1-1

SOTTIL IMBATTUTO CON L’EMPOLI – Andrea Sottil affronta – da allenatore – l’Empoli per la terza volta da tecnico: nei 2 precedenti mister bianconero imbattuto con score, a proprio favore, di 1 vittoria ed 1 pareggio.

ZANETTI SEMPRE K.O. CON L’UDINESE – Paolo Zanetti affronta – da allenatore – l’Udinese per la terza volta da tecnico: nei 2 precedenti, entrambi nella serie A 2021/22, mister azzurro mai vittorioso, con score di sole sconfitte.

