Enrico Rossi è un nuovo giocatore del San Donato Tavarnelle

Il San Donato Tavarnelle comunica di aver rilevato con la formula del prestito, con diritto di riscatto, Enrico Rossi, terzino sinistro, classe 2001, nativo di Asiago, cresciuto nelle giovanili del Vicenza e passato poi in Serie D al Cartigliano e all’Arzignano Valchiampo. La scorsa stagione ha militato in Serie C al FC Legnago Salus collezionando 25 presenze.

Il giocatore è già a disposizione e sta svolgendo allenamenti differenziati, prima di entrare definitivamente nel gruppo della prima squadra.

A Enrico il benvenuto da tutto l’ambiente giallo blu.