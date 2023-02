Roberto Piccoli è un nuovo calciatore azzurro

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Atalanta Bergamasca Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo per 18 mesi, con diritto di riscatto in favore dell’Empoli e controriscatto per la società nerazzurra, delle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli.

Piccoli è un attaccante italiano nato a Bergamo il 27 gennaio 2001. Roberto cresce nell’Atalanta, settore giovanile nel quale approda all’età di tredici anni. Piccoli fa tutto il percorso nel vivaio nerazzurro fino all’esordio in Serie A in un Atalanta-Empoli dell’aprile 2019. Sempre nella stessa stagione, con la formazione Primavera, Roberto vince il campionato. Risultato che viene bissato anche nel seguente anno quando Piccoli vince anche la Supercoppa e si laurea capocannoniere della Uefa Youth League con 8 reti. A settembre 2020 il calciatore viene ceduto in prestito allo Spezia: Roberto totalizza 20 presenze e 5 gol in Serie A. Tornato all’Atalanta, Piccoli mette insieme 12 apparizioni ed una rete nella prima parte di stagione per poi passare in prestito al Genoa a gennaio. Nella scorsa estate, sempre con la medesima formula, Roberto passa all’Hellas Verona. Piccoli conta presenze nelle Nazionali giovanili azzurre fino alla Under 21.

