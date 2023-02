L’Empoli protagonista della prossima puntata di “O Anche No”

“O anche no”, programma condotto da Paola Severini Melograni, questa settimana va in onda con una puntata interamente dedicata al mondo del calcio e a “Vedere oltre”, spazio a cura di Daniele Cassioli.

O Anche No, programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità, va in onda domenica 19 febbraio 2023 a partire dalle 10:15 circa e in replica lunedì 20 febbraio 2023 all’1:05 su Rai 3.

La puntata di domenica 19 febbraio 2023

Proprio come in occasione delle ATP Finals di Torino, dove il pluripremiato atleta paralimpico ha commentato da inviato speciale il tennis, raccontando come guarda una partita un non vedente, questa volta O anche No con Cassioli va allo Stadio Olimpico, per raccontare la gara Roma-Empoli di Serie A insieme a uno dei più grandi giornalisti sportivi italiani: Italo Cucci.

L’iniziativa, a cura della AS Roma, parte da un servizio lanciato dal Club al termine della scorsa stagione per facilitare il trasferimento allo Stadio di tutti i tifosi con disabilità che necessitino di aiuto negli spostamenti. A commento dell’iniziativa, alternata al racconto della gara di Daniele Cassioli, in questa puntata Paola Severini intervista il Ministro dello Sport Andrea Abodi, il Presidente della Figc Gabriele Gravina, l’Amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, e il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, su temi quali l’accessibilità agli stadi, il ruolo del calcio per un’inclusione a 360 gradi e il diritto allo sport.

Oltre a loro Paola Severini Melograni intervista il CEO della Roma Pietro Berardi sull’iniziativa “Superiamo gli ostacoli” e su altre iniziative della società per l’accessibilità e l’inclusione. Oltre a lui, ulteriori interviste sono state realizzate con l’Amministratore delegato dell’Empoli Rebecca Corsi a partire dalle squadre “special” della società toscana e con il CEO di Kinto Mauro Carruccio.

Completano la puntata i Ladri di Carrozzelle in una interpretazione de La leva calcistica della classe ’68 di Francesco De Gregori, un cameo di Andrea Maestrelli, autore dell’inno dell’Empoli e Stefano Disegni in veste di “tifoso” speciale. O Anche No e` un format di Paola Severini Melograni, regia di Gabriele Mammarella.