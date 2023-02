La Robur si prepara alla Torres. Intervento chirurgico per Mora

Il Siena ha completato nella tarda mattinata la preparazione alla gara di domani sera contro la Torres (stadio “Franchi”, ore 19.30). Seduta di rifinitura al Centro sportivo di Quercegrossa basata su attivazione neuromuscolare, attività tecnica e ripasso tattico con sessione finale di calci piazzati. Si è fermato Alberto Paloschi per un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro. Il giocatore, che è già stato sottoposto a consulenza specialistica e controlli strumentali presso il Centro medico Performance, ha iniziato il programma di recupero. Le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno con l’obiettivo di un veloce rientro in gruppo. Differenziato per Favalli. Lavoro personalizzato per Crescenzi. Attività individuale per De Paoli. Ancora terapie per Buglio.Domani è in programma un richiamo muscolare al Centro sportivo “Bertoni” prima del ritiro pre-gara.

Infine Christian Mora è stato impegnato questa mattina in una seduta atletica in palestra. Il difensore bianconero, alle prese con un serio infortunio da inizio stagione, sarà sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia destra nella mattinata di giovedì 16 febbraio 2023 a Roma, nella clinica Villa Stuart. L’operazione sarà condotta dal professore Attilio Santucci. I tempi di recupero sono stimati in circa 4 mesi.