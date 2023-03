Empoli. Rinnovata la partnership con RRD – Roberto Ricci Designs

Empoli Football Club è felice di comunicare di aver rinnovato l’accordo di partnership con RRD – Roberto Ricci Designs come fashion partner del club azzurro.

L’azienda, da quest’anno a fianco dell’Empoli, fornirà una linea esclusiva di abiti di rappresentanza a calciatori, dirigenti e staff tecnico per le prossime due stagioni sportive.

Chi è RRD

RRD, acronimo di Roberto Ricci Designs, è un marchio nato nel 1989 leader nella produzione di tavole e materiale tecnico per il surf e tutti gli altri watersport da tavola. La costante ricerca e cura del dettaglio, retaggio della performance sportiva, ha consentito negli anni al brand di concentrarsi sulla realizzazione di boardshorts dal design unico prima, per poi approdare oggi ad un total look assolutamente innovativo e riconoscibile, una linea di abbigliamento ad alto valore tecnologico e in continua evoluzione, prodotti capaci di unire esperienza e innovazione, portando RRD ad occupare un posto speciale nel settore moda.