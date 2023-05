Daniele Chiffi di Padova l’arbitro di Hellas Verona-Empoli

Sono stati resi noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la trentasettesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2022/23.

Daniele Chiffi di Padova sarà l’arbitro di Hellas Verona-Empoli, gara valida per la 37ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 28 maggio alle ore 12.30 allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Daniele Bindoni di Venezia e Valerio Colarossi di Roma 2 gli assistenti; Daniele Minelli di Varese il Iv uomo; Paolo Mazzoleni di Bergamo il Var e Ivano Pezzuto di Lecce l’Avar

Chiffi ha diretto 87 gare nella massima serie, 14 in questo torneo. Il fischietto veneto conta 10 precedenti con gli azzurri, con bilancio di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. La prima sfida risale al settembre del 2013, quando gli azzurri vinsero 2-0 sul campo del Carpi sempre in quella stagione ha arbitrato il pari sul campo del Modena. Chiffi ha poi diretto i due pareggi per 0-0 con Bologna (maggio 2016 al Castellani) e Torino (settembre, sempre del 2016, in casa dei granata); seguono i successi per 3-2 sul Bari (Serie B 17/18) e il 2-0 sul Cagliari nell’agosto del 2018 prima di tre sconfitte: 1-0 sul campo della Lazio nel febbraio del 2019, 2-0 al Castellani contro l’Inter lo scorso ottobre e 1-0 in casa del Milan a marzo del 2022; ultimo precedente lo scorso agosto, la sconfitta all’esordio in campionato in casa dello Spezia. Sono invece 10 i precedenti con l’Hellas Verona, con 3 vittorie venete, 4 pareggi e 3 sconfitte.

