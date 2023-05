Stojanovic: “Felice per il gol, sapevamo le difficoltà della gara”

Le dichiarazioni di Petar Stojanovic dopo la gara con la con l’Hellas Verona:

“È stata una gara difficile che volevamo vincere – ha dichiarato Petar – sapevamo quello che oggi si giocava il Verona. Siamo felici per questo punto conquistato. Il mio gol al 96′? C’avevo provato anche prima ma Montipó era stato bravo nel salvare. Dopo abbiamo continuato a giocare fino alla fine ed è arrivato questo gol di cui sono felice. Cinque risultati utili di fila? Ci alleniamo molto bene tutti i giorni, penso che per noi è normale che siano questi i risultati ma abbiamo ancora una gara da giocare, che vogliamo vincere. L’ultima con la Lazio? Proveremo a fare i tre punti per noi e per i nostri tifosi”.

