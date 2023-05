Verso Sampdoria-Empoli: il racconto dei precedenti in casa blucerchiata

Sfida numero 39 quella di lunedì sera al Ferraris tra Sampdoria e Empoli. Nei 38 precedenti giocati fino ad adesso, 11 le vittorie azzurre, 9 i pareggi, 18 le affermazioni sampdoriane. Parlando delle sole gare giocate a Genova, 19, 12 i successi blucerchiati, 4 quelli empolesi e 3 i pareggi.

La prima sfida contro la Sampdoria risale alla stagione 1986/87, l’anno della prima storica partecipazione degli azzurri nella massima serie, con la vittoria blucerchiata per 3-0 grazie alle reti di Mancini, Salsano e Vialli. Nuova gara la stagione successiva e nuova vittoria dei padroni di casa, 2-0, con i gol di Mancini e Cerezo.

Sampdoria e Empoli di nuovo di fronte nel campionato 1997/98, con i blucerchiati ancora vittoriosi, 3-0, con la doppietta di Montella e la rete di Laigle. Risultato che si ripete anche nell’ottobre del 1998, con la doppietta di Palmieri e il gol di Ortega a fissare il 3-0 doriano.

Retrocesse entrambe in B, le due squadre si affrontano per la prima volta nella serie cadetta il 13 febbraio del 2000 con il primo risultato utile e il primo punto azzurro al Ferraris: finisce 1-1 per effetto delle reti di Saudati e Flachi. Le due squadre si ritrovano di fronte nell’agosto, sempre del 2000, per la sfida valida per il primo turno di Coppa Italia, con la Samp che vince 4-3 con le reti di Jovicic, Casale, Marcolin e Esposito per i padroni di casa e quelle di Marchionni, Maccarone e Iacopino per gli azzurri. L’8 ottobre 2000 ecco il primo successo azzurro in casa Samp, con Pane a siglare il gol partita. Empoli vittorioso anche nel campionato 2001/02, con gli azzurri di Baldini che si impongono 2-0 grazie alla doppietta di Rocchi.

Sfida che torna nella massima serie nella stagione 2003/04, con una nuova vittoria dei blucerchiati per 2-0 con le reti di Bazzani e Doni; ancora 2-0 Sampdoria con le reti di Borriello e Flachi nel dicembre del 2005. Il 10 settembre 2006 ecco la prima vittoria azzurra in A al Ferraris, con Buscè e Saudati a rimontare il vantaggio doriano di Bonazzoli. Nel campionato successivo torna al successo la Sampdoria, 3-0, con l’autorete di Giacomazzi e le reti di Montella e Sammarco. Azzurri di nuovo al Ferraris nel novembre del 2008, per la Coppa Italia, nell’andata degli Ottavi, con i padroni di casa vittoriosi grazie ai gol di Bonazzoli e Fornaroli con Lodi a firmare la rete azzurra. Ancora una sfida in B nella stagione 2011/12, con la Sampdoria che vinse 1-0 con gol di Gastaldello

Arriviamo agli ultimi precedenti, con due vittorie doriane, altrettanti pareggi e un successo azzurro. Blucerchiati vittoriosi l’11 gennaio del 2015, con l’ex Eder a decidere la gara; pareggio per 1-1 nell’ottobre del 2016 con ancora Eder a rispondere al vantaggio azzurro di Pucciarelli; pari a rete bianche nel gennaio del 2017 con le squadre che chiusero sullo 0-0. Successo azzurro 2-1 nel maggio del 2019, con le reti di Farias e Di Lorenzo prima del gol di Quagliarella; ultimo precedente 2-0 Sampdoria, con la doppietta ancora di Quagliarella.

Queste nel dettaglio tutte le sfide tra Sampdoria e Empoli giocate in casa blucerchiata:

1986/87 Serie A Sampdoria-Empoli 3-0

1987/88 Serie A Sampdoria-Empoli 2-0

1997/98 Serie A Sampdoria-Empoli 3-0

1998/99 Serie A Sampdoria-Empoli 3-0

1999/00 Serie B Sampdoria-Empoli 1-1

2000/01 Serie B Sampdoria-Empoli 0-1

2000/01 Coppa Italia Sampdoria-Empoli 4-3

2001/02 Serie B Sampdoria-Empoli 0-2

2003/04 Serie A Sampdoria-Empoli 2-0

2005/06 Serie A Sampdoria-Empoli 2-0

2006/07 Serie A Sampdoria-Empoli 1-2

2007/08 Serie A Sampdoria-Empoli 3-0

2008/09 Coppa Italia Sampdoria-Empoli 2-1

2011/12 Serie B Sampdoria-Empoli 1-0

2014/15 Serie A Sampdoria-Empoli 1-0

2015/16 Serie A Sampdoria-Empoli 1-1

2016/17 Serie A Sampdoria-Empoli 0-0

2018/19 Serie A Sampdoria-Empoli 1-2

2021/22 Serie A Sampdoria-Empoli 2-0

