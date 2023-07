Dopo la vittoria contro il Lille in Austria, la società ha pubblicato le parole di Luperto a fine partita.

Un momento per condividere la soddisfazione per un risultato importante contro un avversario che, dal prossimo mese, rappresenterà la Ligue 1 in Conference League.

Le parole di Sebastiano Luperto al termine dell’amichevole contro il Lille

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società azzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.