I biglietti per Empoli-Cittadella, la prima degli azzurri in Coppa Italia

Empoli Football Club informa che dalle ore 16.00 di oggi, martedì 8 agosto, sono in vendita i tagliandi per Empoli-Cittadella, gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2023/24 in programma sabato 12 agosto alle ore 17.45 al Castellani Computer Gross Arena di Empoli.

PROMO SPECIALE ABBONATI

POLTRONA, POLTRONISSIMA, TRIBUNA INFERIORE – € 10,00

– € 10,00 MARATONA – € 5,00

€ 5,00 UNDER 14 – OMAGGIO

Tutti coloro che hanno sottoscritto l’ abbonamento per la stagione calcistica 2023/24 potranno acquistare un tagliando a prezzo speciale con le seguenti tariffe:

Al fine di evitare code e disagi al botteghino, si invitano, i tifosi azzurri ad acquistare il tagliando promozionale in prevendita, con le biglietterie dello Stadio che non saranno attive il giorno della gara per questa promozione. I biglietti saranno in vendita presso i punti vendita speciali Empoli Store, Empoli Point ed Unione Clubs Azzurri e online collegandosi al sito https://empolicalcio.vivaticket.it/ selezionando la tariffa “PROMO abbonati” ed inserendo nel campo “codice coupon” il codice della Fidelity “Empoli Member” seguito dalla data di nascita. Una volta perfezionato l’acquisto, il sistema invierà i biglietti in formato pdf alla mail utilizzata per la fase di registrazione.

Gli Under 14 (nati dal 13-08-2009) avranno diritto ad un tagliando omaggio; per ritirare il biglietto “Under14” è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli. Biglietti disponibili presso i punti vendita speciali Empoli Store e Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302, o con la mail biglietteria@empolifc.com

MODALITÀ DI VENDITA

Per i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore i biglietti sono disponibili presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa).

Per i settori di Maratona (Superiore e Inferiore), i tagliandi sono in vendita su tutto il circuito VIVATICKET con la sola esclusione dei punti vendita della regione Veneto oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa) con la sola esclusione per i residenti nella regione Veneto (con autodichiarazione di residenza). Per questi settori la vendita dei biglietti è vietata ai residenti nella Regione Veneto; la vendita online per le persone con cittadinanza straniera sarà sempre attiva.

Empoli Football Club raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi; ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge.

PREZZI

SETTORI INTERO PROMO ABBONATI OMAGGIO UNDER 14 POLTRONISSIMA € 20,00 € 10,00 SÌ POLTRONA € 20,00 € 10,00 SÌ TRIBUNA INFERIORE € 20,00 € 10,00 SÌ MARATONA CENTRALE € 10,00 € 5,00 SÌ MARATONA LATERALE € 10,00 €. 5,00 SÌ MARATONA INFERIORE € 10,00 €. 5,00 SÌ CURVA SUD OSPITI € 10,00 ND SÌ

PUNTI VENDITA

Empoli Store di Piazza della Vittoria

Martedì 8 agosto: dalle ore 16:00 alle ore 19:30

Da mercoledì 9 fino a venerdì 11 agosto: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30

Sabato 12 agosto dalle ore 09:30 alle ore 13:00

Empoli Point (Castellani Computer Gross Arena)

Martedì 8 agosto: dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Da mercoledì 9 fino a venerdì 11 agosto: dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Punto vendita speciale Vivaticket Unione Clubs Azzurri (Via della Maratona)

Da lunedì a venerdì dalle ore 16:30 alle 19:30

Il giorno gara i tagliandi saranno in vendita presse le biglietterie del Castellani Computer Gross Arena, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 15.30 (orario in cui apriranno i cancelli dell’impianto).

Con l’entrata in vigore D.L. n.24 del 24/03/2022 non è più necessaria l’esibizione della certificazione sanitaria “Green Pass” per l’accesso allo stadio e non è più obbligatorio l’uso di mascherine anche se ne rimane fortemente raccomandato l’utilizzo in caso di assembramenti. Così come previsto dal Decreto del Ministero degli Interni del 6/6/2005, il biglietto è nominativo e pertanto all’atto dell’acquisto bisognerà presentare un documento d’identità, rilasciando obbligatoriamente il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita. Ogni spettatore potrà acquistare fino a quattro biglietti e per questa gara il cambio nominativo è consentito solamente per gli abbonati. L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione integrale delle disposizioni previste dal “Codice di comportamento del tifoso e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” nonché dal “Regolamento d’uso dello stadio Carlo Castellani di Empoli e norme Etiche”, in conformità a quanto previsto dall’ art.12 c.10 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, con riferimento al Protocollo di Intesa siglato il 4 agosto 2017 (consultabile anche all’indirizzo www.empolifc.com). Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge. Nelle condizioni di vendita è compresa quella di essere in possesso di idonea documentazione per accedere allo stadio. Si ricorda inoltre che è obbligatorio per ciascun titolare di biglietto di assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.

MODALITÀ DI VENDITA OSPITI

I biglietti del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) saranno in vendita dalle ore 16.00 di domani, martedì 8 agosto, al prezzo di € 10,00 su tutto il circuito VIVATICKET (la ricerca dei punti vendita VIVATICKET è possibile consultando il sito web www.vivaticket.com) e tramite web con la sola modalità Stampa a casa, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi) .

La vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di venerdì 11 agosto; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso dello Stadio Castellani con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.