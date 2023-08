Marco D’Alessandro ha firmato per il Pisa!

L’annuncio ieri pomeriggio

Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (con diritto di riscatto) dalla Società A.C. Monza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco D’Alessandro.

Chi è Marco D’Alessandro

Attaccante esterno, classe 1991, D’Alessandro arriva in nerazzurro con alle spalle una già lunga e importante carriera che lo ha visto protagonista con le maglie di Roma, Grosseto, Bari, Livorno, Verona, Cesena, Atalanta, Benevento, Udinese, Spal e Monza; per lui, in totale, 149 presenze (7 gol) nella Massima serie e 199 presenze (11 gol) in Cadetteria.

Il calciatore è già a disposizione dello staff tecnico guidato da Alberto Aquilani