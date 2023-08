D.A.T.E. X EMPOLI F.C.: debutta la nuova partnership Brotherhood

Sono del brand D.A.T.E. le sneaker customizzate che indosseranno i calciatori e la dirigenza al di fuori del campo da gioco in una collab raccontata da una storia emozionale

Passione, radici e soprattutto fratellanza, intesa come il condividere la stessa storia, il crescere insieme, il parlare la medesima lingua sono i valori alla base della partnership che D.A.T.E. ha siglato con l’Empoli F.C..

Una collaborazione ufficializzata dalle sneaker che il brand ha creato appositamente per i giocatori e la dirigenza dell’Empoli, nelle quali, ancora una volta, ha plasmato il suo dna con la sperimentazione. Il suo iconico modello Court in pelle bianca e con punta traforata, infatti, ha accolto sulla sua tomaia il logo e i colori dell’Empoli F.C. in un crash creativo ricco di suggestioni.

Il video

Il perché è perfettamente riassunto nel video emozionale e nelle foto a che completano la comunicazione, dove due giovani fratelli tifosi, allo stadio per la partita della loro squadra, si imbattono nelle D.A.T.E. personali dei calciatori e, grazie all’intervento di un misterioso personaggio, finiranno per averne un paio ciascuno anche loro.

“Questo progetto nasce dal forte legame che abbiamo con il nostro territorio. Una fratellanza, appunto la nostra, che celebra una passione condivisa e non solo per lo sport; due realtà che raccontano storie vincenti in uno scenario internazionale con valori e ideali condivisi. Brotherhood racconta di noi,” ha dichiarato Francesco Bozzi, Brand Manager di D.A.T.E., accompagnando la notizia della collaborazione.

Cosa è D.A.T.E.

D.A.T.E., nato nel 2005 e il cui acronimo cela i nomi dei 4 fondatori – Damiano, Alessandro, Tommaso, Emiliano-, è un brand di sneakers create con passione e curate in ogni dettaglio che racchiudono, nella loro essenza, una storia di autenticità, dinamismo e stile contemporaneo. Continua ricerca e perfetto connubio tra design, materiali e funzionalità hanno dato vita, nel tempo, a collezioni identitarie, capaci di seguire le tendenze senza snaturarsi e attente alla sostenibilità e a quei valori traslati dal distretto produttivo toscano, cuore dell’eccellenza calzaturiera italiana, da cui proviene il brand. Forte di un fatturato di 20 mln di euro, D.A.T.E. può contare su una distribuzione capillare in oltre 950 multimarca in tutto il mondo e su 2 monomarca (Milano, Firenze) che costituiscono il centro ideale della progressiva espansione del marchio.