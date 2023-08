Friburgo-Empoli, come accedere all’amichevole del 5 agosto

Nuova amichevole sabato 5 agosto per gli azzurri in casa dei tedeschi del Friburgo, formazione guidata da Christian Streich che milita nella Bundesliga e che prenderà parte alla prossima edizione dell’Europa League.

I biglietti

I biglietti del settore ospiti dell’Europa-Park Stadion di Friburgo saranno disponibili esclusivamente al botteghino direttamente dello stadio (l’apertura è prevista alle 13.30, due ore prima della gara). I tagliandi avranno un costo di 6€ (Settori N6 e N7, posti in piedi), oppure di 9€ (Settori N16 e N17, posti seduti)

Il parcheggio per i tifosi

Il parcheggio degli autobus per gli ospiti è disponibile all’ingresso – E4 (parcheggio a pagamento: 20 €); in questa zona sarà inoltre consentito il parcheggio di mezzi privati (con prenotazione in anticipo, alla tariffa di 10€).

A questo link tutte le informazioni su come arrivare all’Europa Park Stadion e parcheggiare su: https://www.scfreiburg.com/stadion/europa-park-stadion/anreise-parken/.

Per tutto quanto non specificato, il regolamento dello stadio e le norme di sicurezza sono disponibili su: https://www.scfreiburg.com/stadion/europa-parkstadion/stadionverordnung/