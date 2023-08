Empoli, confermati gli sponsor Computer Gross, Saint-Gobain, Sammontana, Pediatrica

Computer Gross, Saint-Gobain, Sammontana, Pediatrica. Empoli Football Club riconferma gli sponsor di maglia per le prossime stagioni calcistiche, rinnovando la partnership con importanti aziende del territorio che hanno fortemente voluto consolidare il proprio impegno.

Computer Gross, da oltre 20 anni vicino all’Empoli, resta il main sponsor, Saint-Gobain sarà invece il co sponsor degli azzurri in tutte le gare ufficiali; Sammontana diventerà sleeve partner, comparendo sulla manica delle maglie mentre Pediatrica si conferma sponsor retromaglia.

Le dichiarazioni

“Per noi – ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Vice Presidente dell’Empoli Football Club Rebecca Corsi – è motivo di grande orgoglio avere sulla nostra maglia brand di questo spessore, legati in modo profondo al territorio. Siamo felici che aziende del genere, che da anni ci sono vicine, siano ancora al nostro fianco per supportare il Club nelle sfide del presente e del futuro. Dico nuovamente loro grazie per credere nel nostro progetto in maniera convinta e concreta, a testimonianza della bontà del lavoro che stiamo portando avanti”.

“È da oltre venti anni – ha affermato Paolo Castellacci, Presidente di Computer Gross – che siamo al fianco dell’Empoli Football Club ed è per noi un piacere rinnovare ulteriormente questa importante partnership ed estendere il nostro coinvolgimento anche al nuovo naming e progetto Stadio. Vogliamo essere ancora più vicini all’Empoli FC che rappresenta un’eccellenza calcistica nel panorama italiano ed è sempre un orgoglio vedere il logo Computer Gross come main sponsor sulle maglie della squadra della nostra città”.

“È con grande entusiasmo che rinnoviamo la nostra sponsorship con l’Empoli FC – ha detto Davide Kohen, Direttore Marketing Saint-Gobain Italia – Seppur in ambiti diversi, condividiamo gli stessi valori e crediamo fermamente nel futuro di giovani talenti pieni di promesse. Dopo aver ottenuto con brillanti e coraggiose idee di gioco l’obiettivo della salvezza, siamo fiduciosi che la squadra potrà confermarsi anche per questa stagione di Serie A e regalarci tante soddisfazioni. È l’inizio di un nuovo capitolo che ci porterà ancora più successi e visibilità, consolidando la nostra presenza nel mondo dello sport”.

“Siamo orgogliosi di essere anche quest’anno al fianco dell’Empoli FC e rinnovare la sponsorizzazione con loro. Empoli è la nostra città, le nostre storie si intrecciano da più di 50 anni e continueremo ad accompagnarli anche in questa stagione – ha dichiarato Leonardo Bagnoli, Amministratore Delegato di Sammontana – : siamo due realtà profondamente legate al territorio, amiamo lo sport e vogliamo sostenerlo come sempre fatto. Sammontana è pronta a iniziare una nuova stagione calcistica insieme all’Empoli FC e accompagneremo la nostra squadra per tutto il campionato”.

“Anche per le prossime stagioni Pediatrica srl è lieta di rinnovare la sponsorizzazione con l’Empoli FC – ha detto Alessandro Centi, Amministratore Unico di Pediatrica –, una società che sposa i nostri valori e lavora ogni giorno con serietà per far crescere e valorizzare i propri atleti, proprio come noi facciamo con i nostri prodotti. Siamo orgogliosi di supportare la squadra nel raggiungimento di obiettivi sempre più importanti”.