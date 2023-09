Gli azzurri in nazionale, come hanno giocato i calciatori dell’Empoli

Qualificazioni agli Europei del 2024, qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, prime sfide verso la rassegna continentale Under 21 in programma a giugno 2025; sono stati nove gli azzurri che sono scesi in campo con le rispettive nazionali.

Quattro punti per l’Albania di: il portiere e il difensore azzurro hanno pareggiato 1-1 in casa della Repubblica Ceca e vinto 2-0 contro la Polonia (in quest’ultima è sceso in campo solo Ismajli). Albania che dopo cinque gare sale in testa al gruppo E; a ottobre e novembre le decisive sfide per la qualificazione diretta alla fase finale.

Nello stesso girone degli albanesi troviamo anche la Polonia del nostro Bartosz Bereszynski, che ha prima battuto 2-0 le Isole Fær Øere poi, come detto, perso 2-0 in Albania; polacchi ad oggi quarti con 6 punti in classifica.

Doppia sfida anche per Razvan Marin con la Romania: pari per 1-1 nel primo confronto contro Israele, col centrocampista in campo 90 minuti; successo per 2.0 col Kosovo nel secondo match (senza però che l’azzurro trovasse spazio). Romania seconda in classifica (ad oggi qualificata per la fase finale dell’Europeo) dopo 6 gare disputate, con 12 punti all’attivo.

Obiettivo centrato per Tyronne Ebuehi che con la Nigeria ha chiuso il girone di qualificazione con un netto 6-0 contro São Tomé e Príncipe: la selezione nigeriana ha concluso il proprio girone al primo posto (15 punti, cinque vittorie e una sconfitta) e conquistato il pass per la fase finale che si svolgerà tra gennaio e febbraio 2024 in Costa d’Avorio.

Quattro punti per l’Under 21 italiana nelle prime due sfide di qualificazione agli Europei di categoria del 2025: dopo il pari in Lettonia (dove nessuno azzurro ah giocato), successo per 2-0 sulla Turchia con il nostro Tommaso Baldanzi partito dal primo minuto e sostituito nel finale proprio da Jacopo Fazzini (con Gabriele Guarino che non ha giocato in nessuna delle due sfide). Italia a quota 4 nel girone, a -2 dalla coppia di testa Norvegia e Eire.

Infine, esordio con gol nelle qualificazioni agli Europei Under 21 per Stiven Shpendi, con il numero 7 azzurro a segno nella vittoria per 2-1 in casa dell’Armenia; nella seconda gara successo in rimonta dell’Albania sulla Romania per 3-2 porta Shpendi e compagni in testa al gruppo a quota 6.