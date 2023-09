Empoli-Inter, presenti i volontari del Lions per una raccolta fondi per Casa Marta

Oggi, in occasione di Empoli-Inter, saranno presenti al Carlo Castellani Computer Gross Arena gli amici LIONS, che raccoglieranno fondi per realizzare il progetto autonomo LIONS PER CASA MARTA.

I volontari indosseranno un gilet giallo e li troverete agli ingressi principali dello Stadio per raccogliere le vostre offerte e la vostra testimonianza di solidarietà.

Nasce il progetto autonomo LIONS PER CASA MARTA, cui è partner la Fondazione Lions Distretto 108LA Toscana Onlus. La legge ha sancito il diritto all’accesso alle cure palliative pediatriche e alla terapia del dolore, ma il divario tra bisogni e i servizi messi in atto dai Sistemi Sanitari locali è ancora enorme. Così, spesso il bambino trascorre periodi troppo lunghi nell’ospedale o viceversa le famiglie sono lasciate sole nelle cure assistenziali complesse di questi bambini nelle loro case. Così è nato il progetto «Casa Marta», che ci è parsa una soluzione importante e necessaria a coprire questo vuoto, rendendo possibile il massimo supporto ai piccoli pazienti ed ai loro familiari, in un ambiente caldo e accogliente, ma con un’assistenza sanitaria molto qualificata, peraltro posizionato in prossimità dello stesso Ospedale Pediatrico Mever. L’edificio che ospiterà il futuro Hospice Pediatrico Casa Marta, proprietà della Fondazione Solidarietà Caritas Firenze, è stato concesso gratuitamente in diritto di superficie trentennale alla Fondazione Casa Marta che si sta occupando del suo completo risanamento, ristrutturazione e riconversione in Struttura Sanitaria altamente specializzata. Il fabbricato è disposto su due piani con una superficie totale di circa 490 mq ed è circondato da un ampio giardino di circa 930 mq. Il progetto, approvato dalla Regione Toscana come da DGR 213 del 8.03.2021, è stato inserito nella programmazione sanitaria regionale: Casa Marta diventerà anche un punto di riferimento per attività di studio, ricerca e pratica clinica per gli studenti universitari in formazione nelle cure palliative pediatriche. Nel contesto sopra descritto si inserisce l’intervento dei Lions del Distretto 108LA. Infatti, una volta che la ristrutturazione dell’edificio sarà stata ultimata, sarà necessario realizzare gli interventi di allestimento attraverso la fornitura di arredi ed attrezzature per rendere Casa Marta una struttura operativa e adatta a garantire nel migliore dei modi e nella massima familiarità l’accoglienza dei bambini, assicurando loro la possibilità di essere curati dai medici e dal personale sanitario dell’Ospedale Meyer, direttamente nella loro casa.

Il progetto Lions prevede nel dettaglio i seguenti interventi:

– Fornitura, per ciascuna delle quattro unità abitative destinate alla degenza, dei letti per i piccoli pazienti, della poltrona letto per i familiari, attrezzatura della tisaneria (si tratta di vere e proprie cucine seppur di ridotte dimensioni) nonché di alcuni accessori.

– Fornitura ed installazione dell’ascensore montalettighe, che verrà posizionato all’interno dell’apposito vano previsto nel progetto edilizio ed in corso di completamento, destinato a collegare il piano terra con il piano primo dell’edificio.

– Fornitura ed allestimento della grande cucina posta al piano primo, collegata al salone le attività in comune, che costituirà il cuore ed il fulcro centrale della casa. Il tutto per un ammontare complessivo previsto di oltre 160.000 €