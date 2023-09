La “Notte bianca dello Sport” si colora di Nerazzurro

C’è anche il Pisa Sporting Club tra i protagonisti della “Notte bianca dello sport”, la manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale che per la prima volta ha aderito alla Settimana Europea dello Sport (European Week of Sport), evento che ha visto anche la partnership della Serie BKT con l’attività #BeActive in scena nella giornata odierna e nel turno infrasettimanale di martedì prossimo.

La “Notte bianca dello sport” rientra nella #BeActiveNight svoltasi oggi in contemporanea in tutti i paesi dell’Unione Europea: per un’intera giornata strade e piazze del centro, si sono trasformate in spazi inediti e unici dove svolgere un’ampia varietà di discipline sportive ed entrare in contatto con le associazioni cittadine che hanno aderito per presentare le relative attività, anche con dimostrazioni e performance.

Tra queste, come detto, anche il Pisa Sporting Club con il suo stand in Piazza Garibaldi attivo tutto il giorno grazie al reparto marketing della Società nerazzurra e agli istruttori del settore giovanile che hanno fatto giocare e divertire i tanti bambini che si sono avvicinati al punto Nerazzurro della manifestazione.

Per tutti, poi, gadgets e un ricordo davvero speciale di questa giornata organizzata, come detto, dal Comune di Pisa in collaborazione con l’Università di Pisa, il Coni, e coordinata a livello nazionale dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e curata da Sport e Salute spa.