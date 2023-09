Roma-Empoli: statistiche, quote e streaming

L’Empoli in trasferta all’Olimpico contro una Roma in crisi di gioco e risultati.

L’Empoli di Zanetti fa visita alla Roma, un match valido per la quarta giornata del campionato Serie A TIM. La formazione toscana troverà una squadra in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione molto deludente, soltanto un punto in tre gare, ottenuto all’esordio casalingo contro la Salernitana. Non stanno però meglio i ragazzi di Zanetti, fermi a zero punti in classifica, in cerca della prima rete in campionato. Una gara molto delicata fra due squadre alla ricerca disperata di punti. Entrambe si aspettavano un diverso inizio di stagione.

Statistiche Roma ed Empoli

In tutto sono 30 le sfide in massima serie tra le due formazioni. Il ruolino è nettamente a vantaggio dei giallorossi con 21 successi, 5 pareggi e 4 sconfitte. L’ultimo confronto all’Olimpico risale allo scorso febbraio, terminato 2-0 per i ragazzi di Mourinho. Entrambe le squadre hanno iniziato molto male il campionato. La Roma ha pareggiato nella prima giornata per 2-2 contro la Salernitana, per poi essere sconfitta a Verona per 2-1 e con lo stesso risultato la settimana seguente in casa dal Milan. Non sta meglio l’Empoli di Zanetti, sempre battuto nelle prime tre partite rispettivamente da Verona, Monza e Juventus.

Roma-Empoli quote partita

Nel pronostico per la partita di domenica, i padroni di casa sono quelli piú quotati per la vittoria. Il successo dei giallorossi nelle scommesse sportive viene dato a quota 1.40, il pareggio a 4.50 mentre il colpo degli ospiti è ben pagato a 8.50. Tutto questo sulla carta, poi è da vedere in campo se le quotazioni dei Bookmakers troveranno riscontro oppure ci sarà qualche sorpresa. Entrambe le formazioni hanno bisogno di punti, si prevede una gara molto combattuta.

Ultime dagli spogliatoi

Sono attese diverse novità nella Roma che affronterà l’Empoli alla ricerca del primo successo in stagione. Josè Mourinho probabilmente lascerà fuori Mancini e Pellegrini, entrambi non al meglio. Il difensore è reduce dagli impegni con la Nazionale di Spalletti, verrà sostituito da N’dicka. Il nuovo arrivato andrà a completare il pacchetto arretrato insieme a Smalling e Llorente. Al posto del capitano giallorosso, dovrebbe giocare Stephan El Shaarawy. In attacco molto probabile l’impiego della coppia Lukaku-Dybala, per la prima volta insieme dal primo minuto.

Sono previsti cambi anche in casa Empoli dopo un inizio di stagione deludente. Zanetti ha qualche dubbio sugli interpreti da mandare in campo. Bereszynski sembra favorito su Ebuehi, come il giovane Baldanzi su Cancellieri. Il tecnico dei toscani starebbe pensando anche al ballottaggio Cambiaghi-Gyasi mentre in attacco probabile l’impiego di Destro al posto di Caputo. Diversi dubbi che saranno sciolti al termine delle prossime sedute di allenamento in vita dell’impegno di domenica. Il modulo sarà sempre il 4-3-2-1.

Orari gara e streaming tv

La gara tra Roma ed Empoli è in programma allo Stadio Olimpico, domenica 17 settembre 2023, alle ore 20:45. Sarà trasmessa su DAZN per tutti gli abbonati al servizio. Disponibile in streaming su smart tv, tablet, smartphone e pc, eseguendo il download dell’app del provider. La partita potrà essere vista anche sulla piattaforma Sky, esclusivamente per gli abbonati, sul canale “Zona DAZN”.