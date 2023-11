Empoli e Atalanta, curiosità e numeri

A cura di Football Data per empolifc.com le curiosità della sfida tra Empoli e Atalanta, valida per la decima giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/24 in programma domani, lunedì 30 ottobre, alle ore 18.30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.

– Sfida numero 33 quella di domani tra Empoli e Atalanta con un bilancio, nei 32 precedenti giocati, di 6 successi azzurri, 13 pareggi e altrettante affermazioni dei bergamaschi. Parlando delle sole gare giocate a Empoli, 16, 4 successi azzurri, 7 pareggi e 5 vittorie orobiche. Prima confronto nella stagione 1981/82, serie C1, con la sfida che si concluse 2-2 con l’Atalanta che recuperò il doppio vantaggio azzurro, firmato Campilongo e Meloni, con i gol di Magnacavallo e Snidero; ultima gara il 30 ottobre del 2022, 2-0 Atalanta con le reti di Hateboer e Lookman.

CINQUE GLI EX ATALANTINI OGGI IN AZZURRO – Etrit Berisha, Nicolò Cambiaghi, Alberto Grassi, Viktor Kovalenko e Giuseppe Pezzella; sono cinque gli ex Atalanta oggi in azzurro. Berisha arrivò a Bergamo nell’estate del 2016, rimanendo per tre stagioni dove collezionò 91, Cambiaghi è invece cresciuto nel vivaio nerazzurro, senza però mai esordire in prima squadra. Anche Grassi è cresciuto nel settore giovanile orobico, arrivando fino alla prima squadra dove in due tranche (prima dal 2014 al 2016 e poi nella stagione 2016/17) gioca in totale 38 presenze con 2 gol. Infine Kovalenk0 fu acquistato nel febbraio del 2021, giocando una gara con i nerazzurri; Pezzella ha vestito la maglia dell’Atalanta nella stagione 2021/22, collezionando 29 presenze.

MAI PAREGGIO PER GLI AZZURRI CON L’ARBITRO MASSIMI – Luca Massimi di Termoli sarà l’arbitro di Empoli-Atalanta. Il fischietto molisano ha diretto 31 gare in Serie A, quattro in questa stagione. Sono sette i precedenti con gli azzurri, con tre vittorie (Empoli-Juve Stabia 2-1 dell’agosto del 2018, Virtus Entella-Empoli 2-5 del dicembre del 2020 e Sassuolo-Empoli 1-2 dello scorso ottobre) e quattro sconfitte (la sconfitta casalinga col Pordenone nel febbraio del 2020, quella in trasferta con la Fiorentina nell’aprile del 2022, la gara casalinga con la Lazio del campionato scorso e quella d’esordio in questa stagione contro l’Hellas Verona). Prima volta per Massimi con l’Atalanta.

I PROBLEMI OFFENSIVI AZZURRI – Empoli squadra della A 2023/24 che manda in gol meno giocatori, 3, come Cagliari, Udinese e Salernitana. Empoli attacco più anemico della serie A con 3 sole reti segnate finora in 9 turni.

LA SVOLTA DI ANDREAZZOLI: 7 PUNTI IN 4 GIORNATE E 3 “CLEAN SHeet” – La svolta di Andreazzoli: arrivato al capezzale di un Empoli in grande difficoltà, in attacco, ma anche in fase difensiva e di risultati, il coach massese ha rivoltato come un guanto in un mese gli azzurri: 7 punti in 4 giornate e ben tre partite chiuse senza subire reti, nelle vittorie su Salernitana e Fiorentina e nello 0-0 casalingo contro l’Udinese.

OLTRE LA METÀ DELLE RETI NERAZZURRE NEI 15’ FINALI DEI DUE TEMPI – L’Atalanta ha segnato, dopo 9 turni della A 2023/24, 8 gol su 15 totali sommando i 15’ finali dei due tempi, precisamente 4 dal 31’ al 45’ inclusi recuperi ed altrettanti dal 76’ al 90’ più extratime.

GASPERINI: 99 VITTORIE ESTERNE IN A – Gian Piero Gasperini a caccia della vittoria 100 fuori casa in serie A, in carriera tecnica. Adesso è a 99, con prima conseguita in data 26 settembre 2016, Crotone-Atalanta 1-3 sul neutro di Pescara. La “sua” Atalanta segna fuori casa da 8 trasferte ufficiali consecutive, totale di 14 reti ed ultimo stop il 13 maggio scorso in A, 0-1 a Salerno.

ANDREAZZOLI IN SVANTAGGIO CON GASPERINI – Quinto incrocio ufficiale tra Aurelio Andreazzoli e Gian Piero Gasperini. Bilancio di 1 vittoria del coach azzurro, 1 pareggio e 2 successi per il tecnico dei bergamaschi.

ANDREAZZOLI VS ATALANTA, VITTORIE SOLO FUORI CASA PER IL TECNICO AZZURRO – Aurelio Andreazzoli al sesto confronto ufficiale contro l’Atalanta da allenatore: in bilancio assoluto equilibrio, con 2 successi per parte ed 1 pareggio.

AZZURRI AVANTI 8-6 CONTRO GASPERINI – Gian Piero Gasperini affronta per la ventesima volta l’Empoli in partite ufficiali, da tecnico: in bilancio 6 successi dell’attuale tecnico dell’Atalanta, 5 pareggi e 8 successi toscani.