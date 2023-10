Fiorentina-Empoli, in vendita i biglietti. Cosa fare per il settore ospiti

Tutte le informazioni utili per assistere dal vivo al match della 9° giornata di campionato Serie A Tim 2023/24

Dopo la sosta per le Nazionali, la Fiorentina torna allo Stadio Franchi nel posticipo serale contro l’Empoli di lunedì 23 Ottobre alle ore 20:45.

Disponibili per questa gara le tariffe scontate RIDOTTO UNDER 6 (in TUTTI i settori dello stadio) e UNDER 14 (in TUTTI i settori dello stadio ad eccezione della Tribuna Vip e Onore, Curva Ferrovia Omaggio). Inoltre, nel settore Curva Ferrovia è attiva la promo GENERAZIONE VIOLA che consente l’acquisto scontato di un minimo di 2 biglietti fino ad un massimo di 4. Per l’acquisto è necessaria una tessera InViola Premium/Gold Card.

Per questa gara è sempre attiva la promozione per gli Abbonati al campionato, con la tariffa PROMO ABBONATO (sia per Abbonanti PRO che EASY) per l’acquisto di Biglietti Extra con sconti sul prezzo del biglietto (fino a 4 biglietti acquistati contestualmente).

Per i tifosi che vorranno sostenere la squadra con maggiore continuità, Fiorentina mette a disposizione anche il PACK 3 GARE che consente di assicurarsi il posto per le prossime 3 gare casalinghe di campionato (Empoli, Juventus, Bologna) con uno sconto rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.

I biglietti e il Pack sono acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina https://bit.ly/FioTicket presso il Fiorentina Point https://bit.ly/FiorentinaPoint ) in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket.

Biglietti per i tifosi dell’Empoli

Sono in vendita anche i tagliandi del settore ospiti dello Stadio Artemio Franchi di Firenze per Fiorentina-Empoli.I tagliandi sono disponibili alnei punti vendita Vivaticket e sul portale https://acffiorentina.vivaticket.it/; per Empoli saranno

La vendita sarà attiva per i soli possessori della Fidelity Card Empoli Member e terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di domenica 22 ottobre.

Si informa inoltre che non sarà possibile il cambio nominativo e che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Firenze se sprovvisti di tagliando.