Livio Marinelli di Tivoli l’arbitro di Torino-Empoli

Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la sedicesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/24.

Chi è Livio Marinelli

Livio Marinelli di Tivoli sarà l’arbitro di Torino-Empoli, gara in programma sabato 16 dicembre alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Filippo Bercigli di Firenze e Alex Cavallina di Parma gli assistenti; Davide Ghersini di Genova il IV uomo; Valerio Marini di Roma 1 il Var e Antonio Di Martino di Teramo l’Avar.

Le statistiche

Livio Marinelli ha diretto 41 gare in Serie A, 3 in questa stagione. Sono undici i precedenti con l’Empoli, con cinque vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. In tre occasioni nel campionato 17/18: la gara d’esordio a Terni, terminata 1-1, la vittoria 4-2 a Perugia e il successo casalingo per 3-2 con il Venezia; nella Serie A 18/19 ha diretto Genoa-Empoli terminata 2-1, il campionato successivo la vittoria con il Crotone per 3-1 e la sconfitta casalinga per 4-2 con la Virtus Entella. Ha poi arbitrato, a dicembre 2020, Chievo Verona-Empoli 1-1, e nel campionato 2021/22 il doppio successo col Napoli, 0-1 al Maradona e 3-2 ad Empoli; lo scorso anno ha diretto le sfide casalinghe contro la Roma, vinta 2-1 dai giallorossi, e con l’Inter, 3-0 nerazzurro. Un solo precedente col Torino, la vittoria granata 4-0 sulla Fiorentina del gennaio del 2022.