Alberto Cerri è un nuovo calciatore dell’Empoli

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Como 1907 per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni delle prestazioni sportive del calciatore Alberto Cerri.

Chi è Alberto Cerrri

Alberto Cerri è un attaccante di nazionalità italiana nato a Parma il 16 aprile del 1996. Cresce nel settore giovanile del Parma, proprio con i gialloblù fa l’esordio in Serie A a 16 anni, nella vittoria per 3-0 sul Pescara. Nella stagione successiva diventa il capocannoniere della Viareggio Cup con 6 gol in 4 partite mentre saranno 12 in 20 gare nel campionato Primavera. Nell’estate 2014, Cerri viene ceduto in prestito al Lanciano in Serie B: un’esperienza da 19 gare e 4 reti. Quello con il Catania alla prima giornata è il primo nei professionisti. Nel 2015 firma con la Juventus che lo gira in prestito al Cagliari, dove Alberto totalizza 24 presenze, 3 gol e 3 assist ma soprattutto centra la promozione in Serie A. Il campionato seguente inizia con la Spal e prosegue da gennaio con il Pescara in Serie A. La prima rete di Cerri in massima serie arriva nel successo per 5-0 con il Genoa. Girato in prestito al Perugia in Serie B, Alberto realizza 15 gol in 33 partite.

Nel 2018 avviene il passaggio al Cagliari, è l’occasione per tornare in Serie A. Cerri colleziona 50 presenze prima di passare al Como nell’estate 2021: bilancio complessivo di 68 gare, 20 gol e 9 assist. Con la nazionale italiana, Alberto vanta presenze dall’Under 16 fino all’Under 21 con la quale segna la prima rete nel successo con Andorra nel match di qualificazione all’europeo di categoria. Nel 2017 gioca l’europeo Under 21 disputato in Polonia, scendendo in campo in 3 occasioni.