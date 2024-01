Pisa, scelti i convocati per la partita di Lecco

Allenamento mattutino sul prato dell’Arena Garibaldi per il Pisa Sporting Club che domani affronterà il Lecco al “Rigamonti-Ceppi” (calcio d’inizio alle ore 16.15).

Dopo il riscaldamento iniziale il gruppo nerazzurro ha effettuato le consuete esercitazioni tattiche a tutto campo prima di passare ad una breve partitella a ranghi contrapposti su campo di dimensioni ridotte e alle esercitazioni specifiche dedicate ai calci piazzati in chiave offensiva e difensiva.

Al termine della seduta è stata diramata la lista dei convocati che in serata hanno raggiunto la sede prescelta per il ritiro pregara in Lombardia.

(1) Nicolas Andrade

(4) Antonio Caracciolo

(5) Simone Canestrelli

(6) Hjortur Hermannsson

(7) Lisandru Tramoni

(8) Marius Marin

(9) Nicholas Bonfanti

(10) Ernesto Torregrossa

(15) Idrissa Tourè

(16) Adam Nagy

(17) Jan Mlakar

(19) Tomas Esteves

(22) Leonardo Loria

(23) Emanuel Vignato

(26) Gaetano Masucci

(28) Alessandro Arena

(30) Alessandro De Vitis

(32) Stefano Moreo

(33) Arturo Calabresi

(34) Matteo Campani

(36) Gabriele Piccinini

(42) Tommaso Barbieri

(44) Miguel Veloso

(77) Marco D’Alessandro

The post Scelti i convocati per la sfida del “Rigamonti-Ceppi” first appeared on Pisa Sporting Club.