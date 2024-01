Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la ventitreesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/24.

Ermanno Feliciani di Teramo l’arbitro di Empoli-Genoa, gara in programma sabato 3 febbraio alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli. Emanuele Prenna di Molfetta e Marco Scatragli di Arezzo gli assistenti; Niccolò Baroni di Firenze il IV uomo; Aleandro Di Paolo di Avezzano il Var e Marco Serra di Torino l’Avar.

I numeri di Feliciani

Feliciani ha diretto gare 11 in Serie A, 6 in questa stagione: tre precedenti con gli azzurri, la vittoria dell’ottobre del 2022 1-0 col Sassuolo, la sconfitta dello scorso marzo a Monza per 2-1 e il pareggio che valse la salvezza a maggio dello scorso anno con la Sampdoria 1-1; un incorcio col genoa, la sconfitta in Coppa Italia con la Roma 1-0 del gennaio del 2023.