Empoli, parla il DS Accardi: “Nicola è un allenatore importante, la società ha voluto dare un segnale forte”

Le dichiarazioni del Direttore Sportivo Pietro Accardi in occasione della presentazione del nuovo allenatore azzurro Davide Nicola: “Inizio ringraziando Aurelio Andreazzoli per il lavoro svolto in questi mesi – ha affermato Accardi -, purtroppo le cose non sono andate come ci auguravamo. La responsabilità non è mai solo ed esclusivamente dell’allenatore, anzi, spesso le responsabilità sono di chi rimane, me in testa e dei calciatori. Se siamo qui a presentare il terzo allenatore è evidente che fino ad oggi qualcosa si è sbagliato ma oggi non è il tempo dei bilanci, oggi è il momento di agire e la società ha scelto di agire perché è concentrata sul presente con uno sguardo verso il futuro. I motivi che ci hanno spinto a cambiare e quindi scegliere Davide Nicola come nostro allenatore sono principalmente due: il primo è che stiamo parlando di un allenatore forte, abbiamo potuto vederlo in questa settimana di allenamenti.

Nicola abbina competenza, passione, determinazione, intensità ed è quello di cui abbiamo bisogno. Il secondo è perché la società ha voluto dare un segnale forte a tutti, in primis ai calciatori, che è quello di non voler retrocedere. Siamo disposti a tutto per raggiungere il nostro obiettivo. Il momento è difficile, ne siamo consapevoli, ma siamo anche consapevoli che se ci crediamo tutti insieme ce la possiamo fare: noi ci crediamo. Ringrazio il mister per aver accettato questa sfida – chiude Accardi -, gli faccio un grosso in bocca al lupo”.

Continua a leggere su empolifc.com