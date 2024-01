Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus Football Club per la risoluzione anticipata del prestito dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Ranocchia.

Finisce così l’avventura del calciatore in maglia azzurra: “A Filippo va il ringraziamento della società azzurra per quanto fatto con la nostra maglia e l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”, scrive la società.