Zurkowski: “Felice per i tre gol”. Gli highlights di Empoli-Monza

Le dichiarazioni di mister Davide Nicola dopo la gara con il Monza: “Dovevamo mettere in pratica alcuni comportamenti e atteggiamenti e li abbiamo tirati fuori alla grande – ha affermato il tecnico azzurro -, li ho visti e sono contento per come è stata giocata questa partita contro una squadra che nelle ultimi cinque partite era in forma. Non era facile, i ragazzi lo hanno fatto, quindi giusto che i riflettori siano tutti per loro. Zurkowski? Lo conoscevo come calciatore, oggi ha fatto davvero una grande partita. Abbiamo cercato di sfruttare al meglio le caratteristiche dei nostri giocatori, tutto il resto è migliorabile però vedere questa capacità di restare compatti con le giuste distanze fra i reparti, vedere richieste tecnico-tattiche esaudite con questa efficacia dimostra che l’atteggiamento dei giocatori è stato corretto. Avevamo lavorato anche sulla possibilità di stare in campo a seconda di come si poteva mettere l’avversario, in cinque giorni non si può essere perfetti ma il gruppo mi ha dato grande disponibilità e con lo spirito di chi vuole intraprendere un percorso. Cosa mi ha dato il gruppo? Grande disponibilità ed una attenzione maniacale. I ragazzi hanno messo il giusto atteggiamento, vuol dire che ce l’hanno nel loro DNA e nel loro modo di essere. Questo deve essere il nostro DNA per poter intraprendere questo percorso. Come è stato il ritorno in panchina? Emozionante, in una piazza che mi ha messo subito a mio agio. Ho trovato dei servizi di alto livello, un ambiente umile e ambizioso, di chi sa che in certi momenti bisogna essere pratici aspettando la crescita di tutti. Non siamo tutti allo stesso livello come condizione fisica, Cerri è arrivato da due giorni ma ha dimostrato subito di voler partecipare a questa impresa. Abbiamo bisogno di questa gente così perché – ha chiuso mister Nicola – questo è il DNA dell’Empoli”.

Gli highlights di Empoli-Monza 3-0

Le dichiarazioni di Szymon Zurkowski dopo la tripletta con il Monza: “Volevo segnare ma non mi aspettavo certo una tripletta – ha affermato Szymon –, è la prima in carriera. Dedico queste reti al mio secondo bimbo. Noi vogliamo vincere tutte le partite, dobbiamo sempre giocare con questo spirito. Cosa ci ha dato mister Nicola? Il mister non deve dire tanto, sappiamo bene la nostra situazione di classifica. Sappiamo bene di dover fare i punti, non ci doveva caricare troppo. Gyasi che mi ha fatto il segno del tre? Forse neanche pensava che potessi fare una tripletta – chiude Zurkowski -, per questo ha fatto quel gesto”.