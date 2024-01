Supercoppa 2023, le statistiche prima della finale

Lunedì 22 gennaio alle 20, Inter e Napoli si sfideranno per conquistare la EA SPORTS FC SUPERCUP 2023/2024

Si apre il sipario sulla Finale della EA SPORTS FC Supercup tra Napoli e Inter.

Le statistiche

La Finale verrà giocata all’estero per la 13ª volta, un’iniziativa che la Lega Serie A sposa nel 1993, quando l’evento viene organizzato a Washington in vista dei mondiali di calcio in programma negli USA per l’anno successivo. L’esperimento viene riproposto in altre occasioni in Libia, Cina, Qatar e in Arabia Saudita. L’edizione di quest’anno è la quarta ad essere ospitata nel paese arabo, scrive la Lega Serie A sul proprio sito, la seconda ad essere disputata al Al-Awwal Park Stadium dopo quella del dicembre 2019 che ha visto la Lazio di Simone Inzaghi prevalere sulla Juventus di Maurizio Sarri. La prima sfida in assoluto in questo Stato è stata giocata nella città di Jeddah ed è stata vinta dalla Juventus contro il Milan nel gennaio 2019.

GLI HIGHLIGHTS DI NAPOLI-FIORENTINA 3-0

Statistiche alla mano, la squadra che si presenta da campione in carica della Serie A TIM parte in vantaggio, visto che i Campioni d’Italia hanno alzato il trofeo nel 69% delle occasioni finora (24 su 35). Nove volte la Coppa è andata ai detentori della Coppa Italia, solamente due volte alla finalista della Coppa Italia (nel 2016 e nel 2017 quando Milan e Lazio rispettivamente sconfissero la Juventus). La partecipazione della seconda classificata in campionato, invece, è una novità assoluta di questa EA SPORTS FC Supercup.

Sono 11 i club italiani ad aver preso parte alla manifestazione almeno una volta, e l’ultima società ad aver esordito è stata la Lazio nel 1998. Nell’Albo d’Oro della Supercoppa Italiana troviamo in testa la Juventus con 9 successi, seguita dal Milan e dall’Inter, vincitrice delle ultime due edizioni, con 7. Tra i Club presenti a Riyadh, oltre al club nerazzurro, la Lazio vanta 5 vittorie, il Napoli 2 e la Fiorentina 1.

La Finale di lunedì rappresenta un inedito assoluto nello storico della competizione. L’incontro sarà anche il primo con una squadra diversa dalla Juventus per il Napoli. Gli azzurri hanno disputato quattro finali del torneo (2 successi e 2 sconfitte), tutte con i bianconeri, a partire da quella del 1990 vinta per 5-1, il divario più ampio di sempre insieme a quello della Supercoppa 2013 (Juventus-Lazio 4-0).

Per l’Inter si tratta della 12ª partecipazione. Di queste ben sette sono avvenute di fila fra il 2005 e il 2011, mentre due sono state le finali con più goal sul tabellino della storia della manifestazione (3-4 con la Lazio nel 2000, 4-3 con la Roma nel 2006). Il Milan è stato l’unico club in grado di aggiudicarsi il trofeo per tre edizioni consecutive, dal 1992 al 1994, un’impresa che l’Inter sogna di eguagliare dopo i successi nelle ultime due finali a Milano e Riyadh. Per Simone Inzaghi si profila una doppia sfida ai record della competizione: il tecnico nerazzurro, infatti, è a caccia della quinta affermazione personale in Supercoppa, un traguardo che gli permetterebbe di andare oltre ai quattro successi che condivide con Marcello Lippi e Fabio Capello

Ancora, la finale si è risolta ai tiri di rigore solamente in cinque circostanze, l’ultima nella vittoria del Milan sulla Juventus nel 2016. I tempi supplementari sono risultati necessari in otto occasioni, e in quattro di queste sono bastati per determinare il vincitore. L’ultima volta è successo nel 2021 a San Siro quando l’Inter è riuscita a imporsi sulla Juventus nell’extra time.