L’amichevole Italia-Bosnia posticipata al 9 giugno

Nell’ambito della definizione del programma di avvicinamento della Nazionale a EURO 2024 è stata posticipata da sabato 8 a domenica 9 giugno (ore 20.45 – diretta su Rai 1) Italia-Bosnia ed Erzegovina, ultima amichevole degli Azzurri prima dell’impegno nella fase finale del Campionato Europeo. All’indomani del match, che si disputerà allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli, la Nazionale partirà alla volta della Germania e sabato 15 giugno a Dortmund farà il suo esordio nel torneo continentale con l’Albania.

Martedì 4 giugno (ore 21 – diretta su Rai 1) lo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna ospiterà l’altra amichevole di preparazione all’Europeo con la Turchia, con il Ct Luciano Spalletti che venerdì 7 giugno diramerà le convocazioni per EURO 2024.

I PRECEDENTI A EMPOLI

Sarà la seconda volta per la Nazionale maggiore a Empoli, dove Luciano Spalletti ha chiuso la sua carriera da calciatore e intrapreso quella da allenatore prima nelle giovanili e poi in prima squadra, portata dalla Serie C1 alla Serie A: l’unico precedente risale al maggio 2017 quando un’Italia ‘sperimentale’ superò 8-0 San Marino con tripletta di Lapadula (che ha poi scelto di giocare per la nazionale peruviana) e gol di Petagna, Caldara, Politano e Ferrari (più un’autorete). Lo stadio ‘Castellani’ ha successivamente ospitato due partite della Nazionale A Femminile (Italia-Cile 2-1 del gennaio 2019, vittoria in amichevole con i gol di Mauro e Tarenzi, e Italia-Danimarca 1-3 nell’ottobre del 2020, gara di qualificazione all’Europeo, per le Azzurre a segno Giacinti) e una della Nazionale Under 21 (Italia-Lussemburgo 3-0 nel settembre del 2021, gara anch’essa di qualificazione all’Europeo, con gol di Pirola e Cancellieri, più un’autorete).

I PRECEDENTI CON LA BOSNIA

Sono cinque, invece, i precedenti contro la Bosnia ed Erzegovina: il bilancio è di tre successi per l’Italia (l’ultimo nel novembre 2020 in Nations League, un 2-0 firmato Belotti e Berardi che valse la qualificazione alle Finals), un pareggio e una sconfitta.