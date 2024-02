Viareggio Cup: i risultati dei quarti, semifinaliste tutte straniere

Non era mai successo prima. Al massimo, tre formazioni straniere sulle quattro chiamate per merito – dopo avere superato i quarti – a disputare le semifinali: l’ edizione numero 74 della Viareggio Cup diventa quindi un festival africano, con tre squadre della Nigeria (Beyond Limits, Ojodu City, Malvon: le prime due al debutto, il Mavlon alla seconda partecipazione) e una della Repubblica del Congo (Centre National Brazzaville).Nel 1951, con la Sampdoria, alle semifinali approdarono il First Vienna, il Partizan Belgrado e il Racing Parigi. Il titolo sarebbe poi andato al Partizan (2-1 alla Sampdoria in finale).Nel 1970, ancora tre squadre straniere in semifinale: Dukla Praga, Rijeka e Partizan Belgrado, con il Milan che poi sarebbe stato sconfitto in finale dal Dukla per 1-0.Alla luce dei risultati di ieri, un fatto è certo: per la prima volta il Torneo di Viareggio verrà vinto da una formazione africana e dopo 11 anni – l’ ultima a riuscirci fu l’Anderlecht nel 2013 – il successo andrà ad una squadra straniera.