Mister Lisuzzo alla vigilia della Viareggio Cup

Domani pomeriggio con la sfida contro gli australiani del Melbourne City guidati da Alessandro Diamanti prenderà il via la Viareggio Cup degli azzurri di mister Lisuzzo. Empoli che oltre al Melbourne affronterà nel girone eliminatorio l’Imolese (giovedì 15 alle ore 15.00 al Centro Sportivo di Monteboro) e i nigeriani del (sabato 17, sempre alle ore 15.00 al Centro Sportivo di Monteboro).

“Affronteremo il torneo con entusiasmo e con la voglia di far bene – ha commentato alla viglia della prima sfida il tecnico degli azzurrini Andrea Lisuzzo –, l’Empoli è sempre stato protagonista nel corso degli anni di questa competizione e ci proveremo anche noi. Il torneo arriva in mezzo al campionato, con tante gare ravvicinate che giocheremo al massimo delle nostre forze, cercando di portare a casa il massimo”.

“Il Viareggio è una competizione stimolante – ha aggiunto -, che presenta squadre e difficoltà diverse rispetto al campionato. Al via del torneo ci sono tantissime formazioni straniere provenienti da ogni parte del mondo, sintomo che il calcio è sempre più globale e che ci troveremo ad affrontare altre idee di calcio. Sarà stimolante sia per me che per i ragazzi andare a confrontarci con squadre che solitamente non affrontiamo e sarà sicuramente nuova occasione di crescita. Inoltre andremo a giocare un torneo che dalla seconda fase ci presenta tante partite ad eliminazione diversa, tante gare diverse da quelle che giochiamo abitualmente e che decreteranno un vincitore dopo i 90 minuti; sarà anche questa un’ulteriore sfida che dobbiamo e vogliamo affrontare al meglio”.