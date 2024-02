Un palo ferma l’Empoli, pareggio senza reti contro il Genoa

Il Castellani ha visto novanta minuti dominato da un duello tattico tra Empoli e Genoa, conclusosi in parità sotto l’osservazione attenta del CT azzurro Luciano Spalletti.

Tutto sommato un match equilibrato in cui l’Empoli ha mostrato un gioco di qualità per gran parte dell’incontro, sfiorando la vittoria, ma il Genoa, ridotto in 10 per l’espulsione di De Winter praticamente al novantesimo, ha tenuto duro, creando occasioni nel finale con Spence e Gudmundsson.

Il primo tempo è stato caratterizzato da una lotta intensa e un equilibrio tattico. Eppure l’Empoli aveva iniziato bene, mettendo pressione sull’avversario e sfiorando il gol con un tentativo di Cambiaghi. Il Genoa ha reagito, cercando di rompere l’equilibrio con un gol annullato per fuorigioco a Sabelli. Tuttavia, i rossoblù hanno faticato a ottenere l’apporto desiderato da Gudmundsson e Retegui. La partita ha preso una svolta cruciale nel finale del secondo tempo con l’espulsione di De Winter, che ha costretto il Genoa a giocare in inferiorità numerica tutto l’extratime. Al settimo minuto di recupero, l’Empoli è andato vicino al gol con una giocata magistrale. Cambiaghi ha ricevuto un assist da Cerri e ha calciato in porta. Bani, il portiere del Genoa, ha deviato il pallone che ha poi colpito il palo, sfiorando il vantaggio per i toscani.

Questo è stato il settimo legno colpito dall’Empoli in questa stagione di Serie A, sottolineando una certa sfortuna della squadra nel finalizzare alcune delle loro occasioni.

Empoli-Genoa 0-0

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Ismailj, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski (9’ st Cacace), Grassi (26’ st Kovalenko), Maleh, Gyasi; Zurkowski (26’ st Destro), Cambiaghi (40’ st Fazzini); Cerri (9’ st Cancellieri). All. Nicola.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Malinovskyi (1’ st Ejuban), Sabelli (32’ st Martin); Retegui (32’ st Vitinha), Gudmunsson. All. Caridi.

Arbitro: Feliciani di Teramo

Ammoniti: Walukiewicz, Cambiaghi (E), De Winter, Espulsi: De Winter (G)