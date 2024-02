Mister Nicola: “Pari risultato giusto, abbiamo provato a vincere la gara”

Le dichiarazioni di mister Nicola dopo la gara con il Genoa: “Il pareggio è giusto. Abbiamo incontrato una squadra tosta, reduce da sette risultati utili di fila. A noi non era mai capitato di farne tre di fila, tra l’altro senza subire gol in casa per due volte su due. Abbiamo provato a vincerla. Ho schierato tre punte di ruolo, ci abbiamo provato fino alla fine. Sappiamo che tipo di percorso dobbiamo costruire. Il dato sulle giocate utili è migliorato. Gestendo palla si trovano gli spazi per rendersi pericolosi.

Noi squadra scorbutica? Che gli avversari pensino che siamo tosti e organizzati mi piace. I ragazzi hanno voglia di giocare, si aiutano a vicenda nei vari momenti della partita, iniziamo ad avere le giuste lettura. Andiamo avanti a lavorare, so che ci sono atleti che non sono al top della forma, individualizzeremo la preparazione per cercare di portarli tutti al massimo rendimento possibile. Cosa ho portato alla squadra? Ho portato idee e organizzazione assieme al mio staff. L’atteggiamento e la voglia di intraprendere questo percorso, che sappiamo non essere facile ma è anche una sfida motivante. I ragazzi lo hanno percepito, il merito è soprattutto loro. Sono soddisfatto, naturalmente ci sono da migliorare molte cose. Capiterà di creare senza segnare, di vincere gare sporche, di dover gestire il risultato. L’identità, però, deve essere sempre la stessa e fare la differenza”.

Le dichiarazioni di Viktor Kovalenko dopo la gara con il Genoa: “Era una gara difficile per noi come lo è stata per il Genoa, penso che sia un punto importante per noi. Nel finale potevamo segnare noi come del resto anche loro, ma va bene così. Non abbiamo preso gol in casa per la seconda volta consecutiva, questo è importante. Vogliamo sempre prendere punti per muovere la classifica, noi cerchiamo di vincere ogni gara. Il mio rientro? Sono felice di essere tornato e poter dare il mio contributo alla squadra. Posso migliorare ancora”.