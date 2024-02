Pari nel recupero, il Pisa in 10 pareggia a Cosenza

La sfida tra Cosenza e Pisa termina con un pareggio 1-1, ma il risultato finale nasconde una partita caratterizzata da episodi cruciali come l’espulsione che ha costretto il Pisa in 10 per un intero tempo.

Il Cosenza si presenta in campo con una sola novità rispetto al precedente incontro contro il Bolzano, con Tutino schierato come unica punta. Dall’altra parte, l’allenatore Aquilani apporta importanti modifiche al Pisa, optando per un 4-3-3 e inserendo Loria in porta al posto di Nicolas, Barbieri come terzino sinistro, e la coppia di centrocampo Touré-Valoti affiancata da Marin. In attacco, il trio formato da Moreo, Arena e Mlakar.

La prima parte della partita è caratterizzata da equilibrio e intensità, con entrambe le squadre che si affrontano con la stessa disposizione tattica. Nonostante il possesso palla prevalentemente a favore dei padroni di casa, le occasioni da rete sono scarse.

Il primo sussulto arriva al 19′, quando Mazzocchi del Cosenza prova una conclusione dalla media distanza, ma il portiere Loria respinge con un pugno. L’attaccante dell’Empoli Arena risponde al 29′ con un’azione personale che lo porta a bruciare cinquanta metri di campo, ma il suo diagonale sfiora il palo.

La svolta arriva al 45′, quando Calabresi del Pisa riceve il secondo cartellino giallo per un fallo su Florenzi, costringendo la sua squadra a giocare in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo.

Il Cosenza sfrutta la superiorità numerica e passa in vantaggio al 61′ con Tutino, che riceve un passaggio da Mazzocchi e con un tiro in diagonale batte Loria.

Il Pisa cerca la reazione e guadagna un calcio di rigore al 47′, ma l’arbitro, richiamato dal VAR, annulla la decisione iniziale. Nonostante gli sforzi dei nerazzurri, il pareggio arriva solo al 94′, quando Caracciolo, rimasto in avanti su un corner, colpisce di testa alle spalle del portiere Micai.

La partita termina con un pareggio che riflette la determinazione delle due squadre nonostante le avversità. Il Pisa, giocando con un uomo in meno, dimostra carattere e resilienza, mentre il Cosenza, pur avendo sfruttato l’occasione, non riesce a difendere il vantaggio fino alla fine.

Cosenza-Pisa 1-1

COSENZA: Micai; Gyamfi (20′ st Viviani), Camporese, Venturi, Frabotta; Zuccon (10′ st Voca), Praszelik (1′ st Calò); Marras, Mazzocchi, Florenzi (11′ st Forte); Tutino (33′ st Antonucci). All. : Caserta

PISA (4-2-3-1): Loria; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Barbieri; Marin (37′ st Torregrossa), Tourè; Arena (1′ st Beruatto), Valoti (18′ st Piccinini), Moreo (30′ st Veloso); Mlakar (37′ st Masucci). All. : Aquilani

ARBITRO: sig. Bonacina di Bergamo

RETI: 16′ st Tutino, 51′ st Caracciolo

Note: espulso Calabresi al 45′.

Immagine di copertina su licenza Depositphotos