Verso Empoli-Bologna: il racconto dei precedenti in casa azzurra

Sfida numero 28 quella di questa sera al Carlo Castellani Computer Gross Arena tra Empoli e Bologna. Nei 27 precedenti giocati, bilancio di 9 vittorie azzurre, 7 successi rossoblu e 11 pareggi. Parlando delle sole gare giocate al Carlo Castellani Computer Gross Arena, 13, sono 6 i successi azzurri, con 6 pareggi (tutti curiosamente per 0-0) e una sola affermazione bolognese, in Coppa Italia.

La prima gara risale alla stagione 1984/85, Serie B, con la sfida che si chiuse sullo 0-0 (sarà il primo di una lunga serie). Nuovo confronto la stagione successiva, sempre in B, con Cipriani a regalare agli azzurri la prima vittoria sui rossoblu. Si arriva agli anni Novanta, girone A della Serie C1, con le due squadre che chiudono sullo 0-0. Si arriva alle sfide nella massima serie anche se il risultato non cambia: 0-0 nella gara del gennaio del 1998, sempre pari a rete bianche anche nella gara del campionato successivo.

Nel settembre del 2001 tornano a sfidarsi Empoli e Bologna, nel secondo turno di Coppa Italia, con i felsinei che si impongono 4-1 con la doppietta di Cruz e i gol di Pecchia e Gamberini (Tavano in gol per gli azzurri). Si torna a sfidarsi in Serie A nell’ottobre del 2002 e torna ancora lo 0-0 tra le due squadre. Un anno più tardi nuovo successo azzurro, con le reti di Belleri e Vannucchi a firmare il 2-0. Arriviamo agli ultimi precedenti: nel campionato 2015/16 ancora 0-0; vittoria azzurra un anno più tardi per 3-1 con i gol di Croce, Pasquale Costa (Verdi per il Bologna) a decidere la sfida e ancora successo Empoli nel precedente del dicembre del 2018 per 2-1 con le reti di Caputo, Poli e La Gumina.

Troviamo poi la sfida del settembre del 2021, col successo per 4-2 dell’Empoli: azzurri avanti con l’autorete di Bonifazi, il pari rossoblu di Barrow, le reti di Pinamonti e di Bajrami, quella di Arnautovic ad accorciare e quella di Ricci nel finale a chiudere la sfida sul definitivo 4-2. Ultimo precedente lo scorso maggio, vinto 3-1 dall’Empoli di Zanetti: azzurri avanti con un autogol di Lucumì, nel recupero del primo tempo Akpa Apro trova il 2-0. Nella ripresa, il Bologna spinge ma l’Empoli segna ancora con Cambiaghi prima del gol della bandiera ospite con Orsolini su rigore.

Ecco nel dettaglio tutte le gare giocate al Carlo Castellani Computer Gross Arena tra Empoli e Bologna:

1984/85 Serie B Empoli-Bologna 0-0

1985/86 Serie B Empoli-Bologna 1-0

1993/94 Serie C – Girone A Empoli-Bologna 0-0

1997/98 Serie A Empoli-Bologna 0-0

1998/99 Serie A Empoli-Bologna 0-0

2001/02 Coppa Italia Empoli-Bologna 1-4

2002/03 Serie A Empoli-Bologna 0-0

2003/04 Serie A Empoli-Bologna 2-0

2015/16 Serie A Empoli-Bologna 0-0

2016/17 Serie A Empoli-Bologna 3-1

2018/19 Serie A Empoli-Bologna 2-1

2021/22 Serie A Empoli-Bologna 4-2

2022/23 Serie A Empoli-Bologna 3-1