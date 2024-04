Lecce-Empoli: i precedenti in Puglia

Sfida numero 34 quella di oggi tra Lecce e Empoli.

Nei 33 precedenti totali, 13 vittorie azzurre, 12 pareggi e 8 affermazioni giallorosse; parlando delle sole gare giocate in Salento, 16, sono 7 le vittorie leccese, 6 i pareggi e 3 le vittorie empolesi.

Il primo confronto è datato, con successo leccese 2-1 (Gavazzi e Magurano per i giallorossi, Cozzolini per gli azzurri; nuova sfida, e nuovo successo giallorosso, la stagione successiva, 1-0 con rete di Mosca. La sfida torna in 3 occasioni negli anni Cinquanta, in C, con due successi azzurri e un pareggio. Empoli vittorioso 2-1 nel settembre del 1952 (Conforti e l’autorete di Rizzoli ribaltano il vantaggio di Stabellini); il rigore di Merlin vale l’1-0 nel campionato successivo prima del 2-2 (doppietta di Bislenghi per i padroni di casa, Merlin e Tambani per gli azzurri).

La gara torna negli anni Ottanta, con il Lecce che superò 2-1 gli azzurri nel febbraio del 1984 (con le reti di Rossi e Bagnato) prima del pari per 1-1 del campionato successivo con Cinello a rispondere a Cipriani.

Nell’agosto del 1990 sfida di Coppa Italia, con la gara di Lecce che si chiude 0-0, prima del nuovo successo giallorosso nell’ottobre del 1996, in B, con i gol nel finale di Palmieri e Cucciari. Nel settembre del 1997 ancora Coppa Italia, 2-1 giallorosso con Palmieri e De Francesco prima del gol azzurro di Esposito, mentre nel gennaio del 1998 ecco la prima sfida in Serie A, chiusa 2-2 con la doppietta di Ametrano e le reti giallorosse di Cyprien e Conticchio.

Chiudiamo con le sfide degli anni duemila, con i salentini vittoriosi nel novembre del 2003 per 2-1 (doppietta di Chevanton e gol di Rocchi). Successo azzurro nell’ultimo confronto giocato in A e datato 8 febbraio 2006 con le reti di Almiron e Tavano nel primo tempo prima della rete di Ledesma nel finale. Troviamo poi il successo giallorosso dell’ottobre del 2009, firmato Vives e il 2-2 del gennaio del 2021 (azzurri avanti con Haas e La Mantia, rimonta Lecce con Mancosu e Rodriguez); ultimo confronto dell’agosto del 2022 con Strefezza a rispondere al vantaggio azzurro di Parisi.

Queste nel dettaglio tutte le sfide giocate in casa giallorossa tra Lecce e Empoli:

1947/48 Serie B Lecce-Empoli 2-1

1948/49 Serie B Lecce-Empoli 1-0

1952/53 Serie C Lecce-Empoli 1-2

1953/54 Serie C Lecce-Empoli 0-1

1954/55 Serie C Lecce-Empoli 2-2

1983/84 Serie B Lecce-Empoli 2-0

1984/85 Serie B Lecce-Empoli 1-1

1990/91 Coppa Italia Lecce-Empoli 0-0

1996/97 Serie B Lecce-Empoli 2-0

1997/98 Coppa Italia Lecce-Empoli 2-1

1997/98 Serie A Lecce-Empoli 2-2

2003/04 Serie A Lecce-Empoli 2-1

2005/06 Serie A Lecce-Empoli 1-2

2009/10 Serie B Lecce-Empoli 1-0

2020/21 Serie B Lecce-Empoli 2-2

2022/23 Serie A Lecce-Empoli 1-1