Davide Massa di Imperia l’arbitro di Empoli-Roma

Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la trentottesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/24.

Davide Massa di Imperia sarà l’arbitro di Empoli-Roma, gara in programma domenica 26 maggio alle ore 20.45 al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Alberto Tegoni di Milano e Luigi Rossi di Rovigo gli assistenti; Antonio Rapuano di Rimini il IV uomo; Gianluca Aureliano di Bologna il Var e Rosario Abisso di Palermo l’Avar

Le stats

Davide Massa è un arbitro internazionale che ha diretto 203 gare in Serie A, 16 in questa stagione. Sono 15 i precedenti con l’Empoli, con 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. La prima sfida è quella del settembre del 2010, 1-0 con il Perugia; sempre in quel campionato ha diretto Empoli-Reggina 1-0. Nella stagione 2011/12 ha arbitrato 3 gare, in Serie B: Empoli-Nocerina 2-0, Empoli-Brescia 0-2 e Empoli-Vicenza 1-0. Nel settembre del 2014 la prima direzione in A, in occasione di Chievo Verona-Empoli 1-1 nell’aprile del 2015 ha arbitrato Empoli-Napoli 4-2. Tre le sfide del campionato 2015/16: Empoli-Juventus 1-3, Napoli-Empoli 5-1 e Empoli-Palermo 0-0. Arriviamo alle due sfide della stagione 2016/17, Empoli-Fiorentina 1-4 e Roma-Empoli 2-0, per proseguire con il successo sul Frosinone del marzo del 2019 per 2-0 e il 2-0 azzurro in casa del Cosenza del gennaio del 2021. Infine il pari casalingo contro la Salernitana del maggio del 2022 e la vittoria 3-2 sul Torino dell’aprile scorso. Sono invece 28 i precedenti con la Roma, con 12 vittorie giallorosse, 10 pareggi e 6 sconfitte.

