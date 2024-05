Empoli-Frosinone 0-0: un pareggio che accontenta tutti

Meglio due feriti che un morto. Nello scontro salvezza tra Empoli e Frosinone, le due squadre si sono fronteggiate senza sbloccare il risultato, con la partita che è terminata con un pareggio a reti bianche. Un risultato che potrebbe essere considerato equo, visto che entrambe le formazioni si portano a quota 32 punti in classifica.

La partita è stata caratterizzata da un atteggiamento tattico da parte di entrambe le squadre, con poche vere occasioni da gol e un gioco bloccato a centrocampo. Le vere emozioni sono arrivate dagli spalti, grazie al grande tifo che ha riempito colorato il Castellani tra i tifosi azzurri e quelli gialli frusinati.

Il primo squillo è stato di marca empolese, con Gyasi che al 21′ ha trovato la via giusta per il vantaggio ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Il Frosinone ha reagito con Cheddira che ha cercato la conclusione dalla distanza, ma Caprile si è dimostrato solido tra i pali.

Nella ripresa, ancora Cheddira è stato protagonista con un colpo di tacco che è stato deviato in angolo da Bereszynski, suscitando le proteste degli attaccanti per un presunto tocco di mano in area. Nel finale, un brivido per Cerofolini con Caputo che ha colpito il palo, ma il gioco è stato fermato per fuorigioco.

Il risultato finale di 0-0 rappresenta il sesto risultato utile consecutivo per il Frosinone, che continua così la sua marcia verso la salvezza, al pari di un Empoli che dovrà concentrarsi sulle prossime sfide. La permanenza in A è lì, gli azzurri lo sanno.