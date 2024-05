Mister Nicola: “La mia salvezza più bella per il percorso fatto e il gioco espresso”

Le dichiarazioni di mister Davide Nicola dopo la salvezza degli azzurri: “La salvezza qua con l’Empoli, per tutto il percorso ed il gioco espresso in queste 18 partite, è stata una delle più belle. In termini di estetica di gioco e di voglia di crederci fino alla fine. Sono felice per quanto fatto ma sono consapevole che probabilmente anche altri avrebbero potuto prendere quello che abbiamo preso noi. È stata una salvezza coraggiosa, abbiamo giocato per agguantarla e far vedere che avevamo idee. Bello il nostro primo tempo di stasera, aggressivo a tutto campo, contro una grandissima squadra che ci ha messo in difficoltà ma sono felice per l’ambiente, per il presidente, per il direttore, per i giocatori, per tutti. Bisogna essere tanto felici quanto umili. In queste partite ce la puoi fare o no. Non avrei cambiato opinione del percorso in base al risultato. Sotto la mia gestione abbiamo fatto 6 vittorie, 23 punti, siamo tra le migliori difese ed anche come attacco abbiamo fatto bene. I ragazzi hanno dimostrato di crederci ma non a parole. Un gruppo dai valori umani forti che ha dato tutto fino alla fine. Mi è piaciuto che i ragazzi hanno capito che chi non aveva tutta la partita nelle gambe ha comunque dato il proprio contributo per quello che aveva. Penso che questa sia la massima espressione di squadra. Con questa consapevolezza ed umiltà siamo andati avanti”.