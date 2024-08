Nessuna rete tra Empoli e Monza, pareggio amaro per gli azzurri

Nessun gol nella sfida di esordio della nuova Serie A: al Carlo Castellani Computer Gross Arena finisce 0-0 tra Empoli e Monza.

Entrambe le squadre, guidate dai nuovi allenatori Roberto D’Aversa e Alessandro Nesta, entrambi squalificati e quindi assenti in panchina, mostrano un “work in progress” evidente, con ritmi lenti e poche azioni significative, complice anche un terreno di gioco al limite della praticabilità. La partita si conclude con uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca per gli azzurri, soprattutto per l’incapacità di capitalizzare le occasioni create nella ripresa.

La partita parte lentamente, con le squadre che faticano a prendere il controllo del gioco. Il Monza prova a impensierire l’Empoli nei minuti iniziali, con Maldini che sfiora il gol con un destro dal limite. Tuttavia, è l’Empoli a crescere col passare del tempo, grazie alle incursioni di Fazzini e ai tentativi di Gyasi e Walukiewicz, quest’ultimo vicino al gol con un colpo di testa sul finire del primo tempo. Nonostante gli sforzi, il primo tempo si chiude senza reti e con poche emozioni.

Nella seconda frazione di gioco, Nesta interviene subito con un cambio strategico, inserendo Gagliardini al posto di Pessina. La mossa dà nuova linfa al Monza, che si rende pericoloso con Birindelli, ma il portiere azzurro Vasquez è attento a neutralizzare il tiro. Tuttavia, è l’Empoli a mantenere l’iniziativa, creando diverse occasioni, tra cui una punizione di Esposito e una conclusione alta di Colombo dopo una buona azione personale. Anche D’Aversa opera alcuni cambi, inserendo Solbakken per dare più profondità all’attacco.

L’ultimo quarto d’ora è il più movimentato della partita. Il Monza ha la sua occasione più grande con Caldirola, che spreca da ottima posizione calciando alto. Dall’altra parte, l’Empoli risponde con un’accelerazione di Colombo e un tiro di Solbakken, ben respinto da Pizzignacco. Nonostante la pressione finale dei toscani, il risultato non si sblocca, lasciando entrambe le squadre a riflettere su un esordio che non ha portato né gioie né gol.

Gli highlights di Empoli-Monza 0-0

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società azzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.

Tabellino

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh (84’ Haas), Pezzella (92’ Cacace); Fazzini (84’ Ekong), Esposito (69’ Solbakken); Colombo (84’ Caputo). All. Sullo

A disposizione: Seghetti, Chiorra; Goglichidze, Shpendi, Guarino, Stojanovic, Tosto, Marianucci, Popov

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina (46’ Gagliardini), Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Vignato (69’ Caprari); Petagna. All. Rubinacci

A disposizione: Sorrentino, Mazza; Sensi, Pedro Miguel, Bettella, Maric, Valoti, D’Ambrosio, Carboni, Mota, D’Alessandro.

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna (Di Gioia-Politi; Di Marco; Chiffi/Serra)

AMMONITO: Maldini