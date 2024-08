Tino Anjorin è un nuovo calciatore azzurro

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Chelsea Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tino Anjorin; il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Tino Anjorin

Faustino Adebola Rasheed Anjorin è un centrocampista di nazionalità inglese nato a Poole il 23 novembre 2001. Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, il debutto in prima squadra arriva a settembre 2019 nella gara di Coppa di Lega con il Grimsby Town. Nella stessa stagione, per Tino arriva anche la prima volta in Premier League con i blues: Anjorin, infatti, scende in campo nella vittoria per 4-0 con l’Everton. Nella stagione seguente, fatta di 4 gol e 4 assist in Premier League 2, Tino fa l’esordio dal primo minuto in Champions nella sfida con il Krasnodar. L’anno dopo Anjorin passa in prestito alla Lokomotiv Mosca, nella massima serie del campionato russo. Qui Tino trova spazio in campionato ed in Europa League fino a metà stagione quando, sempre con la formula del prestito, approda all’Huddersfield Town in Championship dove colleziona sette presenze ed un gol. Dopo un altro anno con l’Huddersfield Town. nell’ultima stagione Anjorin ha giocato nel Portsmouth conquistando la promozione in Championship. Tino può vantare presenze con le Nazionali giovanili inglesi fino all’Under 20.