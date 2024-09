Empoli-Fiorentina, Aureliano l’arbitro del derby

Sono stati resi noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la sesta giornata del Campionato di Serie A Enilive 2024/25.

Gianluca Aureliano di Bologna sarà l’arbitro di Empoli-Fiorentina, gara valida per la sesta giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma domenica 29 settembre alle ore 18.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli. Davide Imperiale di Genova e Domenico Fontemurato di Roma 2 gli assistenti; Davide Di Marco di Ciampino il IV uomo; Aleandro Di Paolo di Avezzano il Var e Ivano Pezzuto di Lecce l’Avar.

Gianluca Aureliano

Aureliano ha diretto 44 gare in Serie A, nessuna in questa stagione. Sono tredici i precedenti con gli azzurri, con cinque vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. La prima gara fu Empoli-Latina 3-1, dell’agosto del 2013; poi Parma-Empoli 1-2 del settembre del 2017; nel campionato 2020/21 diresse il successo per 3-2 a Pisa, la sconfitta casalinga con il Pescara per 2-1 di novembre e la gara casalinga con il Chievo terminata 1-1; la stagione successiva il pareggio 1-1 contro il Venezia e il successo per 2-1 nell’ultima di campionato contro il Lecce. Nel 2022 ha diretto la sfida col Genoa, chiusa 0-0, a ottobre la sconfitta interna per 1-3 col Milan. Nella passata stagione ha diretto ad agosto Monza-Empoli 2-0, il pari 1-1 nella sfida in trasferta con il Genoa, la vittoria dello scorso febbraio a Sassuolo per 3-2 e la sconfitta sul campo della Lazio per 2-0. Sono 3 i precedenti con la Fiorentina con 1 pareggio e 2 sconfitte